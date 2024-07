Quelles sont les drogues les plus consommées par les Français ?

L'ESSENTIEL La consommation de cannabis, de cocaïne ou de MDMA (ecstasy) peut déclencher des problèmes de santé.

Le cannabis est la drogue illicite la plus consommée en France

"Les derniers chiffres sur cette problématique dataient de 2017", précise l'OFDT dans un communiqué de presse. "Cette édition de Tendances permet de décrire les niveaux actuels de consommation de drogues illicites, ainsi que de poppers et de protoxyde d’azote, chez les adultes de la France hexagonale. Les évolutions dans la population française sur les six dernières années sont également présentées", indique-t-il.



En 2023, la moitié des adultes français ont déjà expérimenté le cannabis, qui demeure la drogue illicite la plus consommée en France et dont l’usage (10,8 % au cours des 12 derniers mois) reste stable depuis dix ans. "Même si les jeunes adultes restent les plus concernés, c’est dans cette tranche d’âge que les niveaux de consommation diminuent alors qu’ils augmentent chez les plus âgés", commente l’observatoire.

Forte hausse de la consommation de cocaïne et de MDMA (ou ecstasy)

Par ailleurs, l’expérimentation et l’utilisation de stimulants sont en forte hausse. Avec 2,7 % d’usagers dans l’année (contre 1,6 % en 2017), la cocaïne est désormais la deuxième drogue illicite la plus consommée en France. Quant à la MDMA/ecstasy, son expérimentation s’est également fortement accrue entre 2017 et 2023 (passant de 5 % à 8,2 %) et son usage actuel a doublé (de 1 % à 1,8 %).

"L’augmentation de l’usage de la cocaïne appelle à une grande vigilance et peut s’expliquer par différents facteurs qui se surajoutent", explique Guillaume Airagnes, directeur de l’OFDT. "Parmi ces facteurs, nous pouvons citer une plus grande disponibilité du produit, une diminution de la perception de la dangerosité de la cocaïne et une diversification des motivations à consommer, comme par exemple pour tenter de faire face à des conditions de travail difficiles", détaille-t-il.

Cannabis, cocaïne, MDMA (ou ecstasy) : quels effets sur la santé ?

La consommation de cocaïne peut entraîner de nombreuses complications sévères pouvant aller jusqu’au décès : troubles neurologiques, cardiologiques, vasculaires, respiratoires, psychiatriques, infectieux, dermatologiques, ORL, etc. "Le risque de dépendance et les effets somatiques associés à la prise de cocaïne peuvent apparaître dès la première prise ou pour un usage même occasionnel" indique la MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives).

Concernant le cannabis, des études montrent son impact sur la santé dans plusieurs domaines : les accidents de la route, certains cancers, certaines pathologies de l’appareil circulatoire ou respiratoire et certaines maladies mentales.

Enfin, il existe de nombreux effets indésirables plus ou moins graves liés à la prise de MDMA/ecstasy comme : la contraction des mâchoires, la déshydratation, les vomissements, les convulsions, les hallucinations, la dépendance et les troubles cardiovasculaires (pouvant conduire à l'AVC).