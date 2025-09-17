  • CONTACT
Menu

MIEUX VIVRE

Grossesse

FIV : la consommation de cannabis liée à des anomalies chromosomiques

La consommation de cannabis pendant un processus de FIV, soit la fécondation in vitro, a des effets directs sur les ovocytes. 

FIV : la consommation de cannabis liée à des anomalies chromosomiques Peter Hansen/istock
  • Publié le 17.09.2025 à 17h25
    • |
    • |
    • |
    • |

Le cannabis est néfaste pour la fertilité. Une récente étude, parue dans Nature Communications, le prouve une nouvelle fois. Consommé régulièrement pendant une grossesse, il augmente le risque de prématurité, de retard de croissance et de troubles du comportement. Ces nouveaux travaux scientifiques montrent que le cannabis peut aussi avoir des conséquences directes sur les ovocytes. 

FIV et cannabis : des anomalies constatées au niveau des ovocytes 

Les scientifiques, de l’Université de Toronto au Canada, ont analysé 1.059 échantillons de liquide folliculaire, une substance présente dans les follicules. Ils ont été prélevés chez des femmes subissant une fécondation in vitro (FIV). Après analyse, les chercheurs ont constaté que 62 échantillons étaient positifs au tétrahydrocannabinol, le composé psychoactif présent dans le cannabis.

En comparaison à ceux des femmes n’ayant pas consommé de cannabis, ces ovocytes avaient plus de risque de présenter des anomalies chromosomiques. Précisément, les ovocytes non-fécondés exposés à des concentrations de THC supérieures à la moyenne avaient 10 % d'erreurs chromosomiques en plus par rapport aux ovocytes non-exposés. Les chercheurs ont aussi remarqué une maturation plus rapide. 

SUR LE MÊME THÈME

Quels sont les risques liés à la consommation de cannabis pendant une FIV ?

Selon eux, cela pourrait avoir différentes conséquences sur le processus de FIV : ils supposent que l'exposition au cannabis pourrait prolonger le temps de conception et augmenter le risque d'échec de la FIV et de fausse couche. "Pour les femmes qui envisagent ou subissent un traitement de fertilité, cette recherche suggère que la consommation de cannabis peut compromettre les résultats de la reproduction - non pas en empêchant la fécondation, mais en réduisant la probabilité de produire des embryons chromosomiques normaux", analyse l'obstétricien et gynécologue Alex Polyakov de l'Université de Melbourne, qui n'a pas participé à l’étude, dans un article de Science Alert. Pour les scientifiques, auteurs de ces travaux, ces résultats soulignent "la nécessité d'une sensibilisation accrue et d'une plus grande prudence chez les personnes ayant des ovaires, en particulier celles suivant des traitements de fertilité". En 2021, 1,1 % des Françaises déclaraient avoir consommé du cannabis pendant leur grossesse, d'après l'Assurance Maladie.  

 

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !

NOUS VOUS RECOMMANDONS

Les crises cardiaques pourraient avoir une origine infectieuse
Les crises cardiaques pourraient avoir une origine infectieuse
Pourquoi croiser les jambes est une très mauvaise habitude
Pourquoi croiser les jambes est une très mauvaise habitude
La vie sexuelle des femmes serait plus épanouie après 36 ans
La vie sexuelle des femmes serait plus épanouie après 36 ans
Alzheimer : une infection buccale en cause ?
Alzheimer : une infection buccale en cause ?
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2025