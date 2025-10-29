Santé cardiovasculaire : pourquoi dormir dans le noir est essentiel

L'ESSENTIEL Dormir dans une pièce éclairée augmente le risque d’infarctus et de troubles cardiaques.

La lumière la nuit dérègle l’horloge biologique et empêche le corps de se régénérer.

Pour protéger son cœur, il vaut mieux dormir dans le noir complet.

Dormez-vous vraiment dans l’obscurité la plus totale ? Une vaste étude britannique, publiée dans JAMA Network Open, vient de révéler un lien entre l'exposition à la lumière nocturne et un risque accru d'accident cardiaque. Les chiffres sont frappants : les personnes dormant dans les chambres les plus lumineuses présentent, en moyenne, un risque d'infarctus du myocarde 42 % plus élevé sur une période de dix ans.

Pourquoi la lumière perturbe le cœur ?

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce lien persiste même chez les personnes actives, suivant une alimentation saine, ne fumant pas et sans prédisposition génétique. "L’exposition à la lumière la nuit reste liée à la santé cardiovasculaire, même après ajustement pour les facteurs classiques de risque", notent les auteurs dans un communiqué.

En analysant les données de près de 90.000 participants âgés en moyenne de 62 ans, les chercheurs ont observé une augmentation des cas d’insuffisance cardiaque, de fibrillation auriculaire et d’AVC chez ceux exposés à une lumière modérée ou forte pendant la nuit. Ceux dormant dans les pièces les plus éclairées présentent jusqu’à 47 % de risque en plus.

Comment l’expliquer ? Le corps suit un rythme circadien réglé par la lumière. Normalement, la nuit, notre tension artérielle baisse et notre système nerveux devient plus calme. Mais la lumière artificielle empêche cette "descente", maintenant notre corps en alerte. Cela provoque une augmentation du rythme cardiaque, de l'inflammation et favorise la coagulation sanguine. Sur le long terme, ces effets contribuent à l’athérosclérose et aux infarctus.

Des effets plus marqués chez les femmes et les jeunes

L'étude montre que les femmes, en particulier face aux maladies coronariennes, et les jeunes adultes seraient plus sensibles à ces effets. En effet, leur horloge biologique réagirait plus fortement à la lumière nocturne.

Le jour, en revanche, la lumière joue un rôle protecteur. Les participants exposés à une forte luminosité diurne présentaient moins de risques de maladies cardiovasculaires. Mais ce bénéfice semble en partie lié à l’activité physique accrue en extérieur.

Les chercheurs insistent : "L’obscurité compte pour la santé du cœur". Rideaux occultants, veilleuses de couleur rouge, extinction des écrans sont autant de gestes simples pour se protéger quand on a rendez-vous avec Morphée.