Pour une meilleure santé, le nombre de pas effectués est plus important que la fréquence

L'ESSENTIEL Chez les femmes âgées, le fait d'atteindre 4.000 pas par jour, même seulement un à deux jours par semaine, est lié à une mortalité et à un risque de maladies cardiovasculaires plus faibles.

Faire entre 5.000 à 7.000 pas est associé à des résultats encore meilleurs en matière de santé.

L’étude montre que le nombre de pas est plus important que la fréquence d'atteinte des seuils de pas quotidiens chez les seniors.

On le sait : pratiquer une activité physique améliore l'espérance de vie en bonne santé. Cependant, la quantité, notamment en vieillissant, pour profiter des bénéfices sanitaires n'est pas encore clairement définie. C’est le cas en ce qui concerne le nombre de pas, d’après des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital (États-Unis). Afin d’approfondir cette question, ces derniers ont tenté d’analyser les associations entre un nombre de jours par semaine où divers seuils quotidiens de pas sont atteints et la mortalité toutes causes confondues et l'incidence des maladies cardiovasculaires.

Décès, maladies cardiovasculaires : un risque réduit au-delà de 4.000 pas par jour

Pour l’étude, publiée dans la revue British Journal of Sports Medicine, l’équipe a recruté 13.547 femmes, âgées en moyenne de 71 ans, ne présentant ni maladie cardiovasculaire ni cancer au début de l’intervention. Elles ont porté des accéléromètres pendant sept jours consécutifs entre 2011 et 2015. "Les femmes ont été classées en fonction du nombre de jours par semaine où elles atteignaient des seuils de pas : plus de 4.000, 5.000, 6.000 ou 7.000 pas par jour." Au cours de la période de suivi de près de 11 ans, jusqu'à fin 2024, les auteurs ont enregistré 1.765 décès et 781 cas de maladies cardiovasculaires.

Selon les résultats, atteindre au moins 4.000 pas par jour, un ou deux jours par semaine, était associé à une diminution de 26 % du risque de décès toutes causes confondues et de 27 % du risque de décès par maladie cardiovasculaire, par rapport à l'absence de ce seuil. Pour les participantes atteignant ce seuil au moins trois jours par semaine, le risque de décès toutes causes confondues augmentait à 40 %, mais restait à 27 % pour le risque de décès par maladie cardiovasculaire. Les femmes âgées faisant entre 5.000 à 7.000 pas trois jours ou plus par semaine présentaient un risque plus faible de décès toutes causes confondues (32 %) et une stabilisation du risque de décès par maladie cardiovasculaire (16 %).

"Le nombre moyen de pas est le principal facteur de l'effet protecteur"

"Lorsque les résultats ont été ajustés pour tenir compte du nombre moyen de pas quotidiens, les associations précédemment observées se sont affaiblies, suggérant que le nombre moyen de pas est le principal facteur de l'effet protecteur. (…) Il n’existe pas de modèle de pas 'meilleur' ou 'optimal', chacun peut pratiquer une activité physique selon son rythme préféré, par exemple, 'lentement et régulièrement' ou 'en groupes' pour réduire la mortalité et le risque de maladies cardiovasculaires, du moins chez les femmes âgées", ont déclaré les auteurs avant de souligner l’importance d’inclure des mesures du nombre de pas dans les prochaines recommandations.