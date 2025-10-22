Footballeurs professionnels : des blessures qui mènent à l’arthrose ?

L'ESSENTIEL Les blessures au pied ou à la cheville sont fréquentes chez les footballeurs professionnels et augmentent le risque d’arthrose.

Les injections de cortisone, souvent utilisées, pourraient aggraver la situation.

Les chercheurs appellent à mieux encadrer ces pratiques médicales.

Ils paient parfois le prix fort de leurs performances une fois loin des stades. Une nouvelle étude, publiée par Oxford University Press dans la revue Rheumatology, alerte sur les risques d'arthrose chez les anciens footballeurs professionnels britanniques ayant subi des blessures au pied ou à la cheville durant leur carrière. Et les injections de cortisone, fréquemment utilisées pour les traiter, pourraient accentuer le problème.

Des blessures répétées qui déclenchent l’arthrose

Près d'un quart des joueurs professionnels souffrent de blessures au pied ou à la cheville au cours de leur carrière. Les entorses de cheville et les fractures du métatarse sont parmi les plus fréquentes, souvent causées par les matchs où la vitesse, les changements de direction et les contacts sont particulièrement intenses. Ces traumatismes répétés peuvent endommager le cartilage articulaire et les tissus voisins, ouvrant la voie à une arthrose douloureuse et invalidante avec l'âge.

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont interrogé 424 anciens footballeurs professionnels britanniques. Résultat : 73 % des joueurs atteints d'arthrose du pied ou de la cheville avaient déclaré des blessures à ces articulations durant leur carrière, et 75 % d’entre eux avaient reçu des injections de corticoïdes. "Nos résultats montrent clairement qu'une blessure importante au pied ou à la cheville est un facteur de risque majeur et modifiable d'arthrose à long terme", affirment les scientifiques dans un communiqué.

Souvent utilisées pour accélérer le retour sur le terrain, les injections de cortisone ou d'anesthésiques locaux peuvent masquer les douleurs sans traiter les lésions profondes. Cette stratégie, si elle est répétée, pourrait même favoriser la dégradation du cartilage, d'autant plus sous les contraintes physiques du football professionnel.

Repenser les pratiques médicales dans le sport ?

Les auteurs nuancent toutefois leur propos : "Le lien entre injections et arthrose ne signifie pas nécessairement que les injections causent l'arthrose", précisent-ils. Il est en effet possible que les blessures graves aient justifié à la fois le recours aux injections et qu’elles soient la véritable cause de l’arthrose. Il n’empêche : un nombre élevé d'injections par saison a été signalé par les joueurs souffrant d’arthrose, bien souvent supérieur aux recommandations médicales.

Ces résultats appellent donc à repenser les pratiques médicales dans le sport professionnel. Adapter les soins, limiter le recours aux injections et mieux protéger les articulations pourraient préserver la qualité de vie des joueurs bien au-delà de leur carrière.