Sécurité routière : «La moitié des personnes décédées en véhicule ne portaient pas la ceinture»

L'ESSENTIEL En 2024, 3.193 personnes sont décédées sur les routes, soit 26 tués de plus qu’en 2023, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière.

Dans les territoires d’outre-mer, la "ceinture de sécurité est un enjeu majeur."

Les experts signalent aussi qu’il ne faut pas poser ses pieds sur le tableau de bord, car en cas de collision, cette position peut entraîner des blessures graves, comme des fractures des os et des articulations.

Les vacances ont commencé, de nombreux Français ont d’ores et déjà pris la route. Le maître-mot est donc prudence, car un accident est si vite arrivé. En effet, selon un rapport de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, mis à jour en septembre, 3.193 personnes sont décédées sur les routes (2.465 hommes et 728 femmes) en 2024, soit 26 tués de plus qu’en 2023 (+ 0,8 %), en France métropolitaine. Les données montrent que 2.019 sont décédées dans l’accident qu’elles ont causé et 1.174 n’étaient pas responsables de l’accident (pour 126, le responsable de l’accident est aussi décédé et pour 1.028 il a survécu à l’accident). "Le nombre total de blessés est estimé à 236.000, en augmentation de + 0,3 % par rapport à 2023, alors que le nombre de blessés graves estimés reste stable (près de 16.000 blessés graves)."

Accidents : "La ceinture de sécurité est un enjeu majeur dans les territoires d’outre-mer"

On le sait : en voiture, le premier réflexe est de mettre la ceinture. Pourtant, de nombreuses personnes oublient encore de le faire, ce qui parfois leur coûte leur vie. Pour preuve : "en 2024, la mortalité automobiliste représente plus du tiers de la mortalité routière outre-mer avec 86 décès. La ceinture de sécurité est un enjeu majeur dans les territoires d’outre-mer, où plus de la moitié des personnes décédées en véhicule de tourisme, utilitaire ou poids lourd, ne portaient pas la ceinture."

Fractures de la hanche, blessures abdominales… Poser les pieds sur le tableau de bord est dangereux

Autre manie dangereuse pointée du doigt : poser ses pieds sur le tableau de bord durant le trajet. Dans ce cas, les jambes sont placées dans une position susceptible de provoquer des blessures graves, telles que des fractures de la hanche, des os et des articulations, des luxations, si les airbags se déploient avec une force lors d'une collision. "Le long os de la cuisse peut se briser près de la hanche ou juste au-dessus du genou sous l'effet de la flexion, et la rotule peut être brisée lorsqu'elle est écrasée entre le fémur et le tableau de bord", a déclaré au magazine Parade, Solomon Behar, médecin urgentiste pédiatrique au Miller Children’s & Women’s Hospital de Long Beach, en Californie.

"S'asseoir droit avec les pieds au sol est plus sûr car, cela permet aux ceintures de sécurité et aux airbags de fonctionner correctement, en répartissant les forces de manière plus uniforme et en réduisant le risque de dessèchement des jambes et du bassin. Lors d'une collision frontale, le corps pivote au niveau de la taille et glisse sous la ceinture abdominale, ce qui permet au bas du corps de se projeter vers l'avant tandis que le haut du corps n'est pas retenu, augmentant considérablement le risque de graves blessures abdominales internes et de lésions de la colonne vertébrale", a-t-il ajouté.