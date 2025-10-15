Maladie de Lyme : l’IA pose le diagnostic d’un Britannique en errance médicale

L'ESSENTIEL Après une morsure de tique, Oliver Moazzezi souffre d’acouphènes, de symptômes d'hypertension artérielle, de fatigue et de spasmes musculaires.

Aucun médecin ne parvient à identifier la cause de ses manifestations. Il se tourne donc vers l’IA qui lui diagnostique la maladie de Lyme.

Il s'agit d'une pathologie systémique qui peut affecter tout le corps, ce qui rend souvent son diagnostic difficile, car les symptômes sont similaires à ceux d'autres affections.

Il y a trois ans, Oliver Moazzezi se fait mordre par une tique apportée par son chat depuis les bois près de chez lui à Whiteley, selon la BBC. Par la suite, le Britannique commence à souffrir d’acouphènes, plus précisément il entend des bourdonnements. Au fil des années, il développe des symptômes d'hypertension artérielle, de fatigue et de spasmes musculaires. Inquiet, l’homme, auparavant très sportif, se rend chez le médecin. On lui explique que les manifestations peuvent être liées à l'anxiété et que ses acouphènes sont dus à une perte auditive, détectée lors d'un examen ORL. Peu convaincu par cette explication, il consulte d’autres spécialistes qui ne parviennent pas à mettre des mots sur ses maux. "J'avais l'impression d'être hypocondriaque, j'avais l'impression que personne ne voulait vraiment comprendre ou examiner tout ce que j'essayais d'expliquer aux gens."

Maladie de Lyme : un test biologique confirme le diagnostic posé par l’IA

Face à cette errance médicale, le patient se tourne vers l’intelligence artificielle et lui expose tous ses symptômes, sans oublier de mentionner la morsure de tique. "Je lui ai dit de consulter des sources médicales vérifiées", a-t-il précisé. Résultat : la maladie de Lyme, dont le diagnostic peut être compliqué à poser, est détectée par l’IA. Pour confirmer ce diagnostic posé par l’intelligence artificielle en raison des symptômes qui sont similaires à ceux d'autres affections, Oliver décide de réaliser un test biologique, mesurant les anticorps, chez un médecin. Ce dernier s’est révélé être positif. Ainsi, l’intelligence artificielle lui a donné le bon diagnostic. Cependant, les experts avertissent que l'utilisation de ces outils pour l'autodiagnostic comporte des risques et doit être considérée avec prudence. "Nous pourrions utiliser ces outils, mais ferions-nous vraiment confiance à ce qu'ils nous donnent sans en discuter avec un professionnel de santé ? Personnellement, je ne pense pas que je le ferais", a déclaré Ella Haig, professeure d'intelligence artificielle à l'Université de Portsmouth.

La maladie de Lyme évolue selon trois phrases

Pour rappel, cette pathologie est transmise lors d’une piqûre de tique infectée par une borrelia, une bactérie de la famille des spirochètes. Celle-ci évolue selon trois phrases, d’après l’Institut Pasteur, la phase primaire est caractérisée par l’érythème migrant, une plaque rouge indolore autour de la piqûre, s’étendant rapidement, et d’une taille supérieure ou égale à 5 cm au point d’inoculation. La phase secondaire, qui débute quelques semaines après l’éruption cutanée, peut se traduire par des érythèmes migrants multiples, des manifestations neurologiques ou plus rarement articulaires, cutanées, cardiaques ou ophtalmologiques. "La phase tertiaire est une phase disséminée tardive et correspond à une évolution chronique de la maladie. À ce stade, on observe principalement des manifestations articulaires, cutanées ou nerveuses. Même si la maladie n’est pas mortelle, en l’absence de traitement, elle peut laisser des séquelles handicapantes."

Désormais, le Britannique suit un traitement qui a fait disparaître certains de ses symptômes, dont les acouphènes. "J'entends le vent souffler et j'entends les oiseaux chanter. On ne se rend pas compte à quel point c'est terrible de ne plus pouvoir entendre ces sons." Cependant, il confie être frustré par la qualité des soins reçus. Réponse du Conseil des soins intégrés du Hampshire et de l'île de Wight: "Nous sommes désolés d'apprendre que cette personne soit déçue par les soins reçus".