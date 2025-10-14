Perte de voix : un nouveau gel injectable pourrait vous aider à la retrouver

L'ESSENTIEL "Les biomatériaux injectables actuellement utilisés pour traiter les troubles des cordes vocales se dégradent rapidement et nécessitent des réinjections fréquentes."

Des chercheurs canadiens ont ainsi utilisé des protéines tissulaires des cordes vocales et de l’intestin pour fabriquer un gel traitant la perte de voix.

Les tests en laboratoire et sur des animaux ont montré que l’hydrogel avait résisté à la dégradation pendant des semaines.

Infections, reflux gastro-œsophagien, allergies, surmenage vocal, intubation, tabagisme… Plusieurs facteurs peuvent provoquer une extinction de voix. Problème : celle-ci est souvent permanente, lorsque des cicatrices se forment sur les cordes vocales, et peut avoir des conséquences sur la santé mentale et la qualité de vie, "en particulier pour ceux dont les moyens de subsistance en dépendent. (…) Les biomatériaux injectables actuellement utilisés pour traiter les troubles des cordes vocales se dégradent rapidement et nécessitent des réinjections fréquentes, ce qui peut obliger les patients à subir des interventions répétées, susceptibles d'endommager davantage les tissus fragiles", ont indiqué des chercheurs de l’université McGill (Canada).

Un gel à base de protéines tissulaires des cordes vocales et de l’intestin

Dans une nouvelle étude, ils ont donc voulu venir à bout du problème et ont développé un hydrogel permettant de lutter contre la perte de voix. Le gel en question a été fabriqué à partir de protéines tissulaires naturelles transformées en poudre puis en gel "offrant une stabilité, une biocompatibilité et une capacité régénérative améliorées." La "matrice extracellulaire décellularisée" a été extraite de deux sources : la muqueuse des cordes vocales spécifique au tissu et la sous-muqueuse de l'intestin grêle, qui peut être produite à grande échelle, à des fins d'analyse comparative. "L’hydrogel agit comme une colle moléculaire, fixant le matériau ensemble afin qu'il ne se désagrège pas trop rapidement une fois injecté", a déclaré Maryam Tabrizian, professeure au Département de génie biomédical de l'université McGill. Pour prolonger sa durée de vie, l'équipe a utilisé un procédé appelé "chimie clic." "Ce procédé rend notre approche unique", a-t-elle ajouté.

Perte de voix : l'hydrogel résiste à la dégradation

Afin de tester l’hydrogel, les auteurs ont mené une étude publiée dans la revue Biomaterials. Les résultats ont montré qu’il avait résisté à la dégradation pendant des semaines lors de tests en laboratoire et sur des animaux. Lorsqu'il est injecté par voie sous-cutanée à des rats, le gel présente une forte réponse immunitaire initiale, suivie d'une intégration dans les tissus environnants au bout de 21 jours. Dans l'ensemble, le produit a montré une meilleure stabilité que les matériaux injectables actuels et ses performances étaient indépendantes de la source tissulaire. Les scientifiques souhaitent espèrent passer aux essais cliniques sur l'Homme. En cas de succès, ces travaux pourraient ouvrir la voie à un traitement mini-invasif et plus durable de la perte de voix.