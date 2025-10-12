Moins de féculents et plus de graisses : le régime cétogène pourrait ralentir Alzheimer

L'ESSENTIEL Le régime cétogène pourrait préserver l’énergie du cerveau et ralentir le déclin cognitif.

Il est particulièrement prometteur pour les femmes porteuses du gène APOE4, facteur de risque d'Alzheimer.

Les souris nourries avec un régime kéto présentaient une meilleure activité énergétique cérébrale et un microbiote intestinal plus sain.

Des poissons gras aux avocats, en passant par les noix, les œufs ou encore les produits laitiers riches en lipides : certains aliments pourraient jouer un rôle clé pour entretenir la mémoire et conjurer le risque de démence. Aux Etats-Unis, des chercheuses de l’Université du Missouri explorent actuellement le potentiel du régime cétogène (ou "kéto"), riche en graisses et pauvre en glucides, pour préserver la santé cérébrale et ralentir le déclin cognitif chez les personnes à risque d’Alzheimer. Leurs travaux ont été publiés dans le Journal of Neurochemistry.

Un carburant alternatif pour le cerveau

Dans leur laboratoire du Roy Blunt NextGen Precision Health, la professeure Ai-Ling Lin et sa doctorante Kira Ivanich étudient l’impact de ce régime alimentaire sur des souris porteuses du gène APOE4, le principal facteur génétique de risque connu pour la forme tardive de la maladie neurodégénérative. "Lorsque nous mangeons des glucides, notre cerveau les transforme en glucose, sa principale source d’énergie. Mais les personnes porteuses du gène APOE4 – en particulier les femmes – peinent à convertir ce glucose en énergie cérébrale, ce qui peut entraîner un déclin cognitif", explique Kira Ivanich dans un communiqué. "Or, le régime cétogène permet de contourner ce problème en produisant des corps cétoniques, un carburant alternatif pour le cerveau."

Leurs observations sont prometteuses : les souris femelles APOE4 nourries avec un régime kéto présentaient une meilleure activité énergétique cérébrale et un microbiote intestinal plus sain que celles ayant reçu une alimentation classique plus riche en glucides. Ces résultats n’ont pas été observés chez les mâles, soulignant l’importance d’adapter les interventions selon les profils.

"Plutôt que de chercher une solution unique pour tous, il est préférable de tenir compte de facteurs individuels comme le génotype, le microbiote, le sexe ou l’âge", insiste Ai-Ling Lin. Et d'ajouter : "Les symptômes d’Alzheimer apparaissent généralement après 65 ans, mais les mesures de prévention doivent commencer bien avant."

Quels aliments dans son assiette ?

Parmi les aliments "autorisés" par le régime cétogène, on retrouve les huiles végétales, les légumes verts comme les épinards ou le brocoli, les baies et la papaye, l’avocat, la viande, les poissons et fruits de mer, les produits laitiers pauvres en sucres, les œufs, ainsi que les oléagineux et les graines.

En revanche, certains aliments sont à proscrire car trop riches en glucides : les produits céréaliers, les légumineuses, les pommes de terre, les carottes cuites, les fruits sucrés comme les bananes ou le raisin, les sucreries, les produits transformés contenant des sucres cachés (comme certains yaourts ou conserves), les boissons sucrées (même les jus de fruits), le lait, ou encore les édulcorants naturels tels que le miel ou le sirop d’agave.