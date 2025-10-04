Diagnostiquée pour une otite, elle meurt 2 jours plus tard

L'ESSENTIEL Une femme de 35 ans est décédée d’une thrombose veineuse cérébrale après avoir été diagnostiquée à tort pour une otite.

Malgré des symptômes alarmants, l’agent du numéro d’urgence du National Health Service (NHS) n’a pas jugé nécessaire de l’hospitaliser immédiatement.

Le service qui gère le numéro d’urgence du NHS a reconnu “un manquement” et indiqué que “si son état avait été diagnostiqué et traité avec succès, selon toute probabilité, elle aurait survécu”.

Les erreurs de diagnostic peuvent avoir des conséquences dramatiques. C’est la triste histoire de Natasha Hewitt. En décembre 2022, la femme de 35 ans souffre de violentes migraines, qui sont apparues soudainement. Accompagnée par son mari dans un centre médical, les professionnels de santé lui prescrivent des antibiotiques et des analgésiques pour une suspicion d'otite.

La patiente ne souffrait pas d’une otite mais d’une thrombose veineuse cérébrale

Le traitement ne change rien. Pire, la situation empire. En plus de ces forts maux de tête, Natasha n’arrive plus à tenir debout et souffre de vertiges et de vomissements. Avec son mari Nick, ils appellent alors le numéro d’urgence du National Health Service (NHS), le système de santé publique du Royaume-Uni.

Un agent répond mais, au lieu de lui conseiller de se rendre à l’hôpital, il lui prescrit des antibiotiques et lui recommande d’aller chez son médecin généraliste… Mais le lendemain, son état se dégrade encore. Nick rappelle les urgences et Natasha est hospitalisée d’urgence. Sur place, les examens révèlent que Natasha souffre d’une thrombose veineuse cérébrale, un type d’accident vasculaire cérébral (AVC) peu fréquent caractérisé par la présence d’un caillot sanguin qui bloque une veine du cerveau.

Natasha aurait pu être sauvée, selon le NHS

La Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada dresse la liste des principaux symptômes de la thrombose veineuse cérébrale. On y retrouve ceux dont se plaignaient Natasha comme les maux de tête intenses, les nausées et les vomissements. Les autres signes étaient des convulsions, l'altération de l’état de conscience ou confusion, des déficits neurologiques focaux (troubles sensoriels, problèmes d’élocution ou difficultés à réfléchir) ou encore des troubles de la vision.

Deux jours après son hospitalisation, la patiente de 35 ans est décédée. D'après le Dailymail, le service qui gère le numéro d’urgence du NHS a reconnu “un manquement à ses obligations envers Natasha” car “si son état avait été diagnostiqué et traité avec succès, selon toute probabilité, elle aurait survécu”.