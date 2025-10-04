Une bonne hydratation aide à mieux dormir

L'ESSENTIEL Une légère déshydratation retarde l’endormissement et augmente la fatigue au réveil.

Maintenir un bon niveau d’hydratation favorise un sommeil plus facile et réparateur.

Chaque jour, il faut boire entre 1 et 1,5 litre pour compenser les pertes liées aux urines, à la transpiration et à la respiration.

Peau plus belle, reins en meilleure santé, régulation de la température corporelle… À cette liste des bénéfices de l’eau sur notre corps pourrait bientôt s’ajouter l’amélioration de la qualité du sommeil. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue SN Comprehensive Clinical Medicine, être bien hydraté aide à mieux dormir.

78 % des Français ne s’hydratent pas suffisamment

Il faut boire entre 1 et 1,5 litre d’eau par jour. Selon l’Assurance maladie, cette quantité permet de compenser les pertes de la journée liées aux urines, à la transpiration et à la respiration. “Tout le monde recommande de boire de l'eau, mais on ne sait pas pourquoi, indique Alan Ky, l’un des auteurs, dans un communiqué. Je pense que nous apportons un cadre très clair pour comprendre ce que l’on devrait faire et comment cela affecte notre santé. Et ce n’est que le début.” Pour définir ce cadre, les scientifiques ont étudié la qualité du sommeil de 18 étudiants de sexe masculin, en fonction de leur niveau d’hydratation.

Les étudiants ont été suivis pendant quatre jours. Lors du premier, les chercheurs ont établi l’état d'hydratation de base des participants. Le deuxième jour, les jeunes ont dû boire 500 millilitres d'eau de plus que la veille, ce que les scientifiques nomment état euhydraté. Le troisième jour, ils avaient pour consigne de ne rien boire en dehors du laboratoire, ce que les auteurs appellent état déshydraté, comparable à celui que l’on observe couramment chez les personnes dans la vie quotidienne. En effet, selon une étude IFOP pour Hydratis, 78 % des Français ne s’hydratent pas suffisamment. Enfin, pour le dernier jour, ils devaient manger et boire normalement.

La déshydratation retarde l’heure d’endormissement

Résultats :

en état déshydraté, les étudiants avaient dormi environ une heure de plus en moyenne que le premier jour, qui était leur temps de référence. Néanmoins, ils ont déclaré avoir eu beaucoup plus de mal à s'endormir et se sont sentis plus fatigués le lendemain matin.

en état euhydraté, en revanche, les scientifiques n’ont observé aucune différence avec le premier jour en termes de durée du sommeil, de qualité du sommeil ou de facilité à s'endormir.

Cela signifie qu’une légère déshydratation peut affecter négativement la qualité du sommeil, tandis que le maintien d'un état euhydraté pourrait favoriser un meilleur sommeil. En parallèle, les scientifiques ont analysé les échantillons sanguins des participants. Ceux-ci serviront de base à une prochaine étude visant à mesurer l'impact de la déshydratation sur le fonctionnement des cellules immunitaires.