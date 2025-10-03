  • CONTACT
La coqueluche peut être mortelle pour les nourrissons, alertent les experts

Alors que la coqueluche semble monter en puissance en Europe, les experts alertent sur les risques encourus par les bébés.

La coqueluche peut être mortelle pour les nourrissons, alertent les experts Ratchat/istock
  • Les cas de coqueluche ont augmenté ces dernières années.
  • Les expertes alertent : la coqueluche chez les jeunes nourrissons peut mettre leur vie en danger.
  • L'un des moyens de réduire les risques est de se faire vacciner pendant la grossesse.

La coqueluche, maladie respiratoire particulièrement contagieuse, circule beaucoup depuis la fin de la “période covid”. En 2024, près de 300.000 personnes ont contracté cette infection en Europe, soit trois fois plus que l'année précédente. Ce phénomène inquiète fortement les professionnels de santé, car la coqueluche ne provoque pas uniquement une toux gênante prolongée. Elle peut être mortelle pour les nourrissons, comme le rappelle un article publié dans la revue scientifique Pediatrics.

Coqueluche : des symptômes différents chez les bébés

"Les symptômes de la coqueluche sont différents chez les nourrissons, met en garde l'auteure principale, la Dr Caitlin Li de l'hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago. La toux caractéristique de la coqueluche peut être absente, mais l'apnée, ou pause respiratoire, est fréquente."

Autre différence : les bébés présentent parfois des taux de leucocytes (ou globule blanc) très élevé. Or, ce signe conduit généralement les pédiatres à d’abord envisager un cancer ou d'autres affections non-infectieuses. L’experte et son équipe appellent ainsi les professionnels de santé à la vigilance devant une numération leucocytaire extrêmement élevée chez les jeunes nourrissons.

La coqueluche peut avoir de graves conséquences chez les personnes fragiles comme les bébés, surtout ceux qui ne sont pas protégés par la vaccination. Elle peut "donner lieu à une hospitalisation, le séjour à l’hôpital étant systématique pour les bébés de moins de trois mois", prévient l’Assurance Maladie. Parmi les complications possibles, on peut citer la pneumonie, l’otite moyenne, les convulsions, des lésions cérébrales qui peuvent laisser des séquelles à vie et le décès.

En 2024, 23 enfants, dont 20 de moins de 1 an, sont décédés de la coqueluche en France, selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France.

Coqueluche : la vaccination pour protéger les plus fragiles

Pour les experts scientifiques et médicaux, la vaccination est la meilleure des armes pour protéger les plus petits de la coqueluche. "Étant donné que les nourrissons présentent un risque élevé de complications, la vaccination des mères contre la coqueluche pendant la grossesse est essentielle, car elle protège les nouveau-nés contre cette maladie potentiellement mortelle", explique le Dr Li dans un communiqué. "Une vaccination généralisée est également un outil important pour protéger tout le monde".

En France, la vaccination de la femme enceinte est recommandée à chaque grossesse, même si elle a déjà été vaccinée avant de tomber enceinte, depuis avril 2022. De plus, elle est obligatoire chez tous les nourrissons. Les injections doivent être effectuées à l’âge de 2 mois, 4 mois puis un premier rappel est réalisé à 11 mois. Les rappels suivants doivent être faits à 6 ans puis entre 11 et 13 ans.

