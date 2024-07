Coqueluche : 20 enfants sont morts depuis le début de l’année en France

L'ESSENTIEL Entre mars et juin, "le nombre d’actes SOS Médecins pour un diagnostic de coqueluche a été multiplié par 75" en France.

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 199 bébés de moins de 12 mois ont été hospitalisés, dont 158 sont âgés de moins de 6 mois, pour coqueluche.

Depuis le début de l’année, 28 décès ont été enregistrés sur le territoire. Il s’agissait de 20 enfants, 18 âgés de moins d’un an, et 8 adultes, âgés de 51 à 86 ans.

Tout a commencé en avril 2024. À ce moment-là, Santé publique France avait, pour la première fois, alerté sur la recrudescence de la coqueluche, qui évolue par cycle tous les trois à cinq ans, en Europe et en France. "Au cours du 1er trimestre 2024 en France, plusieurs cas groupés de coqueluche en collectivités étaient signalés avec un nombre de clusters plus important comparé à toute l’année 2023 annonçant un début de recrudescence de la coqueluche dans au moins 4 régions hexagonales. En quelques semaines, ce sont sept régions (Ile-de-France, Bretagne, Pays de Loire, Auvergne Rhône-Alpes, Grand-Est, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) qui déclaraient plus d’une vingtaine de clusters en collectivités (essentiellement des écoles maternelles et primaires, halte-garderie et maisons maternelles, collèges et lycées) ou familiaux, avec une majorité de cas qui n’étaient pas à jour de leur vaccination."

Coqueluche : 28 décès enregistrés avec un pic observé en juillet

Au début du mois de juin, les différents indicateurs de surveillance de la coqueluche, qui est causée principalement par la bactérie Bordetella pertussis, confirmaient la résurgence épidémique de cette maladie très contagieuse dans le pays. Cette intensification de la circulation de la coqueluche a entrainé ces dernières semaines des augmentations importantes du nombre de passages aux urgences, d’hospitalisations après passage aux urgences et d’actes SOS médecins. Dans son dernier point, publié le 29 juillet, Santé publique France détaille les chiffres enregistrés depuis le début de l’année. Au 24 juillet dernier, le réseau Sentinelles rapportait 225 cas entre le 1er janvier et le 30 juin 2024 contre aucun en 2023 sur la même période. "Le nombre d’actes SOS Médecins pour un diagnostic de coqueluche a été multiplié par 75", entre mars et juin.

Du côté des hôpitaux, le nombre de passages aux urgences pour coqueluche a été multiplié par 15 entre mars et juin avant de légèrement diminuer. Entre ces mois, le nombre d’hospitalisation après un passage aux urgences a été multiplié par 6, avec une augmentation très importante depuis mi-mai. D’après le réseau RENACOQ, 199 nourrissons de moins de 12 mois ont été hospitalisés, dont 158 sont âgés de moins de 6 mois. "Un nombre près de 5 fois supérieur au total de 2023 avec 41 cas." Concernant les décès depuis début 2024, un total provisoire de 28 morts a été signalé dont 20 enfants, 18 âgés de moins d’un an, et 8 adultes, âgés de 51 à 86 ans, "mais dont la coqueluche n’était pas indiquée comme première cause de décès." D’après les données, le plus grand nombre de décès a été observé en juillet avec 9 décès.

Vacciner plus de femmes enceintes

Pour rappel, la coqueluche se transmet par voie aérienne, et en particulier au contact d’une personne malade présentant une toux. La transmission se fait principalement au sein des familles ou en collectivités. Les nourrissons de moins de 6 mois sont les plus touchés par les formes graves, les hospitalisations mais aussi les décès. Face à la poursuite de l'épidémie dans l’Hexagone, Santé publique France rappelle l’importance de la vaccination chez la femme enceinte recommandée depuis avril 2022 pour protéger les nouveau-nés et les jeunes nourrissons. Quant à la Haute Autorité de Santé (HAS), elle conseille que toute personne en contact proche avec un nouveau-né et/ou nourrisson de moins de 6 mois dans un cadre familial ou professionnel reçoive un rappel contre la coqueluche si le dernier vaccin date de plus de cinq ans.