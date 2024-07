Coqueluche : la Haute Autorité de Santé renforce les recommandations vaccinales

L'ESSENTIEL Face à la résurgence de la coqueluche en France depuis début 2024, la Haute Autorité de Santé recommande aux femmes enceintes de bien se faire vacciner pour protéger les nourrissons avant qu’ils ne puissent l’être par leur propre vaccination.

Face à l’actuelle résurgence de la coqueluche en France, la Haute Autorité de Santé (HAS) vient de publier de nouvelles recommandations vaccinales pour enrayer le risque d’épidémie. Dans un communiqué publié ce 22 juillet, elle recommande aux femmes enceintes de bien se faire vacciner et préconise un rappel aux personnes pouvant être en contact avec des bébés de moins de 6 mois pour éviter une contamination.

Au moins 17 décès provoqués par la coqueluche en 2024

Si la coqueluche, infection virale particulièrement contagieuse, est souvent bénigne, elle peut entraîner de graves complications respiratoires et neurologiques, parfois mortelles chez les bébés. Or, depuis le début de l’année 2024, le nombre de contaminations a bondi et au moins 17 décès, dont 12 de nourrissons âgés de 2 mois ou moins, ont été recensés dans le pays, un chiffre déjà supérieur à celui observé lors du dernier pic épidémique de 2017.

La HAS, saisie par le ministère de la Santé, rappelle que la vaccination des femmes enceintes reste "le moyen le plus efficace de protéger le nouveau-né et le nourrisson avant qu’ils ne puissent l’être par leur propre vaccination [...] grâce au transfert transplacentaire des anticorps maternels". Une mesure "sûre et efficace", mise en place avec succès depuis douze ans dans des pays comme le Royaume Uni et les États-Unis, qui assure "une protection des nourrissons contre les formes sévères et les décès de plus de 90 %", selon l’instance publique.

L’entourage du nourrisson également concerné par le rappel vaccinal

Dans ce "contexte épidémique préoccupant", elle préconise également que "toute personne en contact proche avec un nouveau-né et/ou nourrisson de moins de 6 mois dans un cadre familial ou professionnel reçoive un rappel, si son dernier vaccin contre la coqueluche date de plus de 5 ans". Des études suggèrent en effet que "l’efficacité vaccinale s’estomperait rapidement à compter de 5 ans après la dernière dose, devenant insuffisante pour garantir une protection contre l’infection", selon la HAS.

Outre les professionnels de la santé et de la petite enfance, cela concerne, dans une stratégie de "cocooning" vaccinal, l’entourage du nouveau-né (parents, fratrie, grands-parents, autres personnes susceptibles de contact étroit et durable avec le nourrisson dans ses six premiers mois), sauf si la mère a été vaccinée pendant sa grossesse au moins un mois avant l’accouchement. La HAS a publié sur son site un tableau récapitulatif détaillé des recommandations.

A noter que les deux vaccins indiqués chez l’adulte, Boostrixtetra et Repevax, qui combinent diphtérie, tétanos, coqueluche et polyomyélite (dTcaP), "sont bien tolérés", avec des effets indésirables légers.