Batteries : 800 millions d'enfants menacés par la pollution au plomb dans le monde

L'ESSENTIEL La contamination par le plomb provoque le saturnisme qui peut se traduire par des atteintes du système nerveux.

Le recyclage de batteries dans les pays défavorisés serait la source principale de la pollution due au plomb dans le monde.

Un enfant sur trois présenterait un taux de plomb dans le sang trop élevé.

800 millions d'enfants en danger ! C'est le chiffre terrible des effets de la contamination au plomb dans le monde, effets qui provoquent de graves dégâts sur la santé. Le saturnisme, maladie due à l'intoxication au plomb, provoque des troubles tels que l'anémie ou des problèmes digestifs mais surtout des atteintes du système nerveux, encéphalopathies et neuropathies. C'est ainsi que le plomb est responsable de décès prématurés chez les adultes et d'une baisse de la capacité cognitive chez les enfants

C'est le média Vox repris en France par 20Minutes qui met en lumière ce risque sanitaire qui, aujourd'hui, après la mise en place de politiques visant à réduire les sources de contamination liés aux canalisations, aux peintures et aux carburants, repose essentiellement sur les batteries qui équipent nombre d'objets ou véhicules présents dans notre quotidien.

Un taux de plomb trop élevé chez un enfant sur trois dans le monde

Inoffensives lorsqu'elles sont opérationnelles, ces batteries contenant du plomb -entre 5 et 7 kilos par unité- posent un problème au moment de leur recyclage. Cette opération se fait encore souvent dans des régions défavorisées sans mesures de sécurité adaptées et dans lesquelles la récupération de cette matière représente une source de revenu non négligeable. Le cours du plomb incite en effet à utiliser les vieilles batteries pour en extraire ce métal et le fondre pour le revendre. Résultat, des émissions importantes de poussières et de résidus toxiques qui viennent polluer l'air, l'eau et par effet de contamination des produits agricoles.

Au final, selon Vox, près d'un enfant sur trois dans le monde présenterait un taux de plomb dans le sang trop élevé. "Le taux de plomb dans le sang est l’indicateur de référence pour dépister une contamination. Une fois dans l’organisme, le plomb se stocke, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d’années plus tard notamment lors d’une grossesse ou en cas d’ostéoporose. L’élimination du plomb dans l’organisme est lente après l’arrêt de l’exposition : sa demi-vie est de 15 à 20 ans", rappelle le ministère de la Santé en France.

En France, la menace du plomb a plané sur la reconstruction de Notre-Dame

Dans notre pays, ce risque d'intoxication par le plomb avait été largement évoqué à la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-dame à Paris, incendie qui avait fait fondre la couverture et la flèche en plomb du monument, générant des inquiétudes lors de l'évacuation des débris à la suite du sinistre. Des estimations évaluaient alors à 400 tonnes le volume de ce métal relâchées dans l'air. Au moment de la restauration de Notre-Dame, des associations s'étaient élevées contre le choix de rebâtir à l'identique et en utilisant à nouveau du plomb pour la toiture et la flèche à partir desquelles le ruissellement des eaux de pluie pourrait générer chaque année l'émission de 10 kilos de résidus de ce métal. L'Agence Régionale de Santé d'Ile de France avait dû, à la suite de l'expression de ces inquiétudes, confirmer la mise en place d'un dispositif de recueil et de traitement de ces eaux de ruissellement.