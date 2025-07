L’exposition au plomb nuit à la mémoire des enfants

L'ESSENTIEL L'exposition au plomb pendant la grossesse et la petite enfance peut accélérer la vitesse à laquelle les enfants oublient des informations.

Les effets néfastes du plomb peuvent apparaître même à des concentrations sanguines faibles.

L'exposition au plomb dans l'enfance peut ainsi avoir des répercussions sur le développement et la réussite scolaire.

Le plomb est un métal toxique qui peut causer d’importants problèmes de santé, surtout chez les enfants. Une nouvelle étude de l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai Medical School met la lumière sur ses effets délétères sur la mémoire des tout-petits.

Ces travaux, publiés dans la revue Science Advances, montrent qu’une exposition au plomb pendant la grossesse et la petite enfance peut accélérer la vitesse à laquelle les enfants oublient des informations. Ce qui peut avoir des implications sur leur apprentissage et leur développement.

Plomb : même une faible exposition peut altérer la mémoire des enfants

Pour évaluer les conséquences d’une exposition du plomb sur la mémoire des plus jeunes, les chercheurs ont suivi 608 femmes enceintes entre 2007 et 2011 et leurs enfants. Le taux de plomb a été mesuré pendant la grossesse (deuxième et troisième trimestres) et lorsque les petits participants avaient entre 4 et 6 ans.

Les enfants ont également été soumis à des tests évaluant leur mémoire de travail alors qu’ils avaient de 6 à 8 ans. Les scientifiques ont ensuite modélisé la dégradation de la mémoire à l’aide de calculs statistiques. Ce qui leur a permis de découvrir un lien entre des niveaux de plomb plus élevés pendant l’enfance et des taux d’oubli plus rapides. En effet, une exposition accrue à ce métal toxique entre 4 et 6 ans était significativement associée à des oublis accélérés, même à des concentrations sanguines médianes faibles (environ 1,7 µg/dL). Par ailleurs, les enfants plus âgés et ceux dont le QI de la mère était plus élevé étaient plus susceptibles d'avoir une meilleure rétention mnésique.

Ainsi, selon les résultats obtenus, même une faible exposition au plomb peut altérer des fonctions cognitives clés chez les jeunes enfants.

Mémoire et plomb : un lien inquiétant pour le développement et la scolarité

Après la présentation de leurs conclusions, les chercheurs rappellent que la mémoire et l’attention sont essentielles à la réussite scolaire et sociale. Ainsi, ils estiment que leurs travaux montrent "l’urgence à investir continuellement dans la prévention du plomb, en particulier dans les communautés historiquement très exposées".

"Il n'existe peut-être pas de trait plus important que la capacité à former des souvenirs. Les souvenirs définissent qui nous sommes et comment nous apprenons", ajoute le Dr Robert Wright de la faculté de médecine Icahn du Mont Sinaï dans un communiqué. "Cette étude innove en montrant comment les substances chimiques environnementales peuvent interférer avec le rythme de formation des souvenirs. Les enfants présentant des taux de plomb sanguin élevés ont oublié le stimulus de test plus rapidement que ceux présentant des taux de plomb sanguin faibles."

De nouvelles recherches vont être menées pour explorer les interactions entre les expositions environnementales, comme le plomb, et d'autres domaines cognitifs tels que les fonctions exécutives, l'attention ou encore le système de récompense.