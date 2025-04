Saturnisme : près de 14 millions de personnes exposées au plomb en Europe

L'ESSENTIEL Environ 13,8 millions de personnes, des chasseurs et leurs familles, sont exposées à un risque de saturnisme à cause du gibier contaminé au plomb.

En Camargue, une étude montre que malgré l'interdiction des munitions au plomb, les oiseaux demeurent contaminés.

La Commission européenne propose de renforcer la législation sur la restriction des munitions au plomb.

Le plomb est une menace pour la santé des chasseurs et de leur entourage. D’après un document de la Commission européenne, publié en février, "environ 13,8 millions de personnes issues de familles de chasseurs, dont 1,1 million d'enfants âgés de 7 ans ou moins, sont vulnérables à l'exposition au plomb provenant de la viande de gibier". Ces chiffres ont été révélés dans le cadre d’une proposition visant à réglementer l’usage du plomb dans les munitions de chasse et le matériel de pêche.

Chasse : des contaminations au plomb persistantes, malgré l’interdiction

Mardi 15 avril, les résultats d’une étude parue dans Conservation Science and Practice confirment l’importance d’agir contre la contamination au plomb. Elle démontre que les oiseaux d’eau de Camargue sont toujours contaminés par les billes de plomb, vingt ans après son interdiction dans le secteur. "L’analyse de plus de 2.000 gésiers collectés avec l’aide d’un réseau de 38 chasseurs partenaires montre que les canards continuent d’ingérer des billes de plomb qu’ils utilisent pour broyer les aliments, indique un communiqué. Un oiseau sur huit analysés était affecté, un taux qui est resté le même avant et après l’interdiction." Selon ces résultats, 50 % des douilles retrouvées ont contenu de la grenaille de plomb, même si l’usage des munitions à base de plomb a diminué depuis 2006.

"Ça reste visiblement compliqué pour d’autres chasseurs de changer leurs habitudes"

"C’est plutôt frustrant qu’après 60 ans de travaux à la Tour du Valat qui ne laissent aucun doute sur les effets néfastes des munitions au plomb, nous constatons que la loi de 2006 n’a presque pas eu d’effet sur la contamination des oiseaux de Camargue", commente Arnaud Béchet, premier auteur de l’étude et directeur de recherche à la Tour du Valat, un institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Il existe aujourd’hui des alternatives aux munitions à base de plomb. "Même si de nombreux chasseurs utilisent maintenant des munitions non toxiques, ça reste visiblement compliqué pour d’autres de changer leurs habitudes", estime Anthony Olivier, co-auteur de l’étude. Les scientifiques rappellent que la réglementation actuelle est "très difficile à faire respecter" : elle interdit de chasser dans les zones humides avec des munitions au plomb mais autorise le port du plomb et la chasse au plomb pour le gibier terrestre.

Plomb : vers une restriction plus importante des munitions ?

Pour Jean Jalbert, directeur général de la Tour du Valat, la seule manière de réduire les risques de contamination est de renforcer la législation. "Le Danemark, qui a totalement interdit les munitions au plomb, est le seul pays où la contamination des oiseaux d’eau a drastiquement diminué, explique-t-il. Il faudrait que la France et les autres pays de l’Europe suivent leur exemple si nous voulons vraiment arrêter de contaminer nos espaces naturels et de mettre en danger la santé humaine". D’après l’Institut, 44.000 tonnes de plomb sont déversées chaque année dans l’environnement en Europe, à cause de la chasse et de la pêche. Les États membres de la Commission Européenne doivent commencer leurs discussions sur le projet de restriction des munitions au plomb ce mois-ci.