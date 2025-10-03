Peur du dentiste : et si la raison se cachait dans l’enfance ?

L'ESSENTIEL Les jeunes qui ont été victimes de harcèlement, de violence ou encore d’abus sont beaucoup plus susceptibles d’être anxieux chez le dentiste.

Cette angoisse peut amener certaines personnes à éviter d’aller chez le dentiste.

Le lien entre expérience stressantes dans l'enfance et la peur du dentiste était plus fort chez les filles.

Aller chez le dentiste peut être source de très grandes angoisses pour certaines personnes. Si vives… que les rendez-vous sont régulièrement repoussés ou évités. Ce type de comportement peut conduire à des retards de prises en charge, voire de graves complications. Il est donc essentiel de mieux comprendre l’origine de cette peur.

L'université norvégienne de sciences et de technologie tient une piste. Ses chercheurs ont découvert que les jeunes qui ont connu des expériences douloureuses – comme le divorce des parents, le harcèlement scolaire, la violence ou des abus – sont beaucoup plus susceptibles d’être anxieux face à un dentiste.

Peur du dentiste : les traumas de l’enfance jouent un rôle

Pour comprendre l’origine de la peur du dentiste, les scientifiques ont repris les dossiers de plus de 5.800 adolescents âgés de 13 à 17 ans. Ils regroupent entre autres les données de plusieurs questionnaires sur leurs expériences de vie (divorce des parents, alcoolisme dans la famille, harcèlement, violence…) et leur peur du dentiste ainsi que des informations sur leur santé bucco-dentaire (caries…).

L’analyse montre que plus les jeunes avaient vécu des expériences stressantes dans leur enfance, plus ils étaient susceptibles d'avoir peur du dentiste.

"Pour de nombreuses personnes ayant vécu une grande insécurité durant leur enfance, les soins dentaires peuvent être exigeants. Les patients sont allongés sur le dos, dans une position vulnérable, tandis qu'une figure d'autorité s'occupe de leur bouche. Il n'est donc pas étonnant que les soins dentaires puissent être difficiles", souligne Lena Myran, psychologue et auteure principale, dans un communiqué.

Peur du dentiste : les filles y sont plus sensibles

Les travaux ont également révélé que ce lien entre expérience traumatisante dans l’enfance et la peur du dentiste est plus fort chez les filles que les garçons.

L’auteure principale de l’étude parue dans la revue BMC Oral Health a été étonnée par l’importance de cette association. "Nous savons que la peur du dentiste est plus fréquente chez les filles et que les filles sont plus nombreuses que les garçons à avoir subi des abus sexuels. Les filles sont également plus nombreuses que les garçons à développer de l'anxiété et de la dépression à l'adolescence, mais le fait que nous ayons constaté une différence aussi nette dans nos données reste surprenante", reconnaît Lena Myran.