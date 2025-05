Dentiste : quelles sont les habitudes à prendre dès le plus jeune âge ?

L'ESSENTIEL Les dentistes recommandent une consultation dans les six mois qui suivent l’apparition de la première dent de lait, au plus tard avant le premier anniversaire de l’enfant.

Pour que les enfants apprennent à bien se laver les dents, il est préférable que les parents supervisent ce moment jusqu’à l’âge de huit ans.

Avec le dispositif M'T Dents, les 3-24 ans peuvent bénéficier d’une consultation dentaire annuelle, prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.

Première dent de lait, première visite chez le dentiste ! L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) recommande une consultation dans les six mois qui suivent l’apparition de la première dent de lait, au plus tard avant le premier anniversaire de l’enfant.

Une consultation dentaire annuelle dès le plus jeune âge

"Bien que l’objectif de la première visite soit principalement l’examen de la bouche de votre enfant ainsi que le contrôle du développement de sa mâchoire et de ses dents, il s’agit aussi de mettre votre enfant à l’aise face au dentiste”, peut-on lire sur le site de l’UFSBD.

Par la suite, il est important de prévoir une visite par an. Depuis le 1er avril dernier, le dispositif M'T Dents a évolué. Avec ce programme, les 3-24 ans peuvent désormais bénéficier d’une consultation dentaire annuelle, prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie. Avant, elle n’était remboursée que tous les trois ans.

Cette consultation est un contrôle pour vérifier qu’il n’y a pas de caries ou de maladies dentaires. Il est donc recommandé de prendre rendez-vous même si l’enfant n’a pas de problèmes ou de douleurs aux dents. Cette visite sera aussi l’occasion, pour le dentiste, d’apprendre à son jeune patient comment se laver les dents efficacement.

Bien se brosser les dents s’apprend

L’UFSBD recommande aux parents de brosser les dents de leur enfant jusqu’à l’âge de cinq ans puis, de continuer à superviser ce moment jusqu’à ce qu’il ait sept ou huit ans. Martin Glorifet, dentiste pédiatrique, va même plus loin.

"Les parents doivent faire le brossage des enfants jusqu’à 8 ans, a-t-il indiqué à Parents. L’enfant les brosse seul, puis l’adulte repasse la brosse à dents derrière lui, au minimum le soir. On estime qu’à cet âge-là, un enfant maîtrise proprement l’écriture cursive et faire ses lacets. Entre 8 et 10 ans, il faut rester dans la salle de bains pendant que son enfant se brosse les dents. Entre 10 et 12 ans, il faut lui dire de se brosser les dents. Et à 12 ans, l’enfant devient autonome."

L’Assurance Maladie recommande de se laver les dents au moins deux fois par jour, pendant deux minutes. Pour bien le faire, la technique consiste à placer la brosse à dents à 45 degrés par rapport aux gencives et de brosser doucement de haut en bas toutes les dents. Il faut bien nettoyer l’extérieur, mais aussi l'intérieur et les surfaces de mastication. Pour certains patients, les praticiens recommandent, en plus du brossage classique, l’utilisation d’un hydropulseur ou de fil dentaire afin d’éliminer toutes les bactéries.