Homme décédé de la rage à Perpignan : quels sont les symptômes de la maladie ?

Un homme d’une trentaine d’années est décédé de la rage à l'hôpital de Perpignan, la semaine dernière. Cette infection virale grave, déclarée éradiquée en France depuis 2001, reste responsable de plus de 50.000 décès par an dans le monde.

Un trentenaire est décédé de la rage à Perpignan

"Un cas de rage humaine a été diagnostiqué chez un patient à Perpignan. Cette personne hospitalisée le 18 septembre au Centre hospitalier de Perpignan après avoir présenté des symptômes compatibles avec la rage, est décédée le 25 septembre. Le diagnostic de rage a été confirmé par le Centre national de référence de la rage à l’Institut Pasteur", a expliqué le Centre hospitalier de Perpignan le 30 septembre 2025.

Selon le journal L'Indépendant, le patient dont l’identité n’a pas été révélée, revenait d’un séjour au Maroc et présentait des "scarifications dans le dos". Toutefois, il est pour le moment impossible d’affirmer que ces marques et ce voyage sont liés à sa contamination. Il faudra attendre les conclusions de l’enquête épidémiologique de l’agence régionale de santé et de l’Institut Pasteur pour comprendre l’origine de ce drame.

Si la transmission de la rage d’homme à homme est extrêmement rare, "les personnels soignants qui ont pris en charge ce patient ont été vaccinés" par "mesure de précaution".

Rage : une maladie quasiment toujours fatale une fois déclarée

Le virus de la rage est généralement transmis à l’Homme par un contact direct avec la salive d’un animal contaminé (chien, chat, renard, chauve-souris). Cela peut être par une morsure, une griffure ou encore le léchage d’une peau écorchée. "Le virus rabique est neurotrope : il infecte le système nerveux et affecte son fonctionnement. Il ne provoque pas de lésions physiquement visibles dans le cerveau, mais perturbe les neurones, notamment le système nerveux autonome qui contrôle l’activité cardiaque ou la respiration", explique l'Institut Pasteur sur son site.

Les symptômes de la rage apparaissent le plus souvent un à deux mois après la contamination. On peut entre autres citer l’anxiété, l’agitation des troubles de la conscience fluctuants et des troubles du système nerveux autonome (hypersalivation, anomalie du rythme cardiaque et de la tension artérielle…). "L’hydrophobie (spasme involontaire des muscles du cou et du diaphragme à la vue de l'eau) est parfois observée. Une fois les signes déclarés, l’évolution se fait vers le coma et la mort en quelques heures à quelques jours", prévient l’Institut Pasteur.

Le vaccin contre la rage est efficace seulement si l’injection est réalisée rapidement après le contact avec l’animal infecté. Une fois déclarée, la maladie est quasi toujours fatale, malheureusement. Seulement quelques cas de survie ont été observés chez des enfants.