États-Unis : plusieurs centaines de personnes exposées à la rage à cause de chauves-souris

L'ESSENTIEL Environ 500 personnes ont été exposées au virus de la rage aux États-Unis.

Elles ont dormi dans des chalets infestés de chauves-souris dans le parc national Grand Teton, dans le Wyoming.

La rage est une maladie mortelle, transmise par la salive d'animaux infectés.

Des logements colonisés par les chauves-souris. Dans l’État du Wyoming aux États-Unis, les autorités sanitaires cherchent à contacter environ 500 personnes : toutes ont séjourné dans des cabines du parc national Grand Teton. Le 27 juillet, les responsables du parc ont découvert la présence de chauves-souris. Ces animaux peuvent transmettre le virus de la rage.

Des personnes potentiellement infectées par la rage à cause de chauve-souris

Des tests ont été réalisés sur des chauves-souris retrouvées, aucune n’était positive à la rage. "Mais la poignée de chauves-souris retrouvées mortes et envoyées au laboratoire vétérinaire de l'État du Wyoming à Laramie pour des tests n'étaient probablement qu'un petit échantillon des dizaines probables qui ont colonisé le grenier au-dessus de la rangée de cabines", alerte le Dr. Alexia Harrist, agent de santé d'État du Wyoming, dans une interview à Associated Press. Selon les responsables du parc, les animaux peuvent vivre dans des colonies de 30 à 100 individus.

Chauve-souris : les morsures peuvent rester inaperçues

"Ce qui nous préoccupe vraiment, ce sont les personnes qui ont vu des chauves-souris dans leurs chambres et les personnes qui auraient pu avoir un contact direct avec une chauve-souris", poursuit le Dr Harrist. Une morsure ou une égratignure peut passer inaperçue lorsqu’elle survient pendant qu’une personne dort. Il est ainsi recommandé aux personnes concernées, comme celles ayant vu une chauve-souris dans leur chambre au cours de leur séjour, de prendre un traitement prophylactique. Ce dernier permet de prévenir les premiers symptômes en cas d’exposition au virus de la rage. Mais la prévention passe principalement par la vaccination des animaux domestiques.

Rage : la maladie est toujours mortelle

La rage est généralement transmise par le contact avec la salive d’un animal contaminé, en cas de morsure, griffure ou de léchage. Le virus s’attaque au système nerveux, dont il altère le fonctionnement. "Il ne provoque pas de lésions physiquement visibles dans le cerveau, mais perturbe les neurones, notamment le système nerveux autonome qui contrôle l’activité cardiaque ou la respiration", prévient l’Institut Pasteur.

Les personnes touchées par la maladie peuvent souffrir d’agitation, d’anxiété, de troubles du rythme de cardiaque ou d’hypersalivation. "Hormis quelques cas de survie décrits chez des enfants, l’issue est toujours fatale lorsque la maladie est déclarée", alerte l’Institut Pasteur. Après les premiers symptômes, elle évolue rapidement, en quelques heures ou quelques jours, vers le coma. Chaque année, près de 60.000 personnes décèdent de la rage dans le monde.