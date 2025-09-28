On sait pourquoi les femmes enceintes ont des nausées

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que les nausées, les vomissements et les aversions en début de grossesse sont liés à une réponse immunitaire normale.

L’activation du système immunitaire semble déclencher ces symptômes pour inciter la femme enceinte à éviter des aliments potentiellement dangereux.

Ces réactions seraient donc un mécanisme protecteur, bénéfique pour le fœtus.

Variation hormonale, faible indice de masse corporelle, prédispositions génétiques… Jusqu’à présent, on pensait que les nausées et les vomissements en début de grossesse étaient multifactoriels. Une nouvelle étude, dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue Evolution Medicine and Public Health, offre une autre analyse.

Des nausées et des vomissements pour protéger le bébé

“Pendant la grossesse, le système immunitaire de la mère est confronté à un défi complexe : il doit la protéger, elle et le fœtus, des infections, sans toutefois attaquer accidentellement le fœtus, dont l'identité génétique est à moitié étrangère, car elle provient à moitié du père, explique Molly Fox, l’une des auteures, dans un communiqué. Normalement, le système immunitaire attaque tout ce qui semble étranger. Pendant la grossesse, il doit donc s'adapter soigneusement pour protéger le fœtus tout en le défendant contre les infections.”

Les chercheurs avancent que cet objectif est atteint grâce à "un mélange unique de réponses inflammatoires" qui protègent le foetus et à des mécanismes comportementaux adaptatifs qui visent à détourner la femme enceinte d’aliments ou de substances potentiellement nocifs pour le bébé. Les nausées et les vomissements font partie de ces mécanismes comportementaux adaptatifs, selon les experts.

Le système immunitaire provoque des nausées et des vomissements

Pour le prouver, les scientifiques ont analysé les échantillons sanguins de 58 futures mamans afin de mesurer la quantité de cytokines, des molécules du système immunitaire qui aident l’organisme à se défendre et régulent l'inflammation. En parallèle, les participantes ont répondu à des questionnaires sur les nausées, les vomissements ainsi que les aversions alimentaires et olfactives qu’elles subissaient.

Résultats : les femmes enceintes qui avaient ces symptômes présentaient une augmentation des cytokines pro-inflammatoires dans leur sang. D’après les auteurs, les données montrent que leur système immunitaire s’activait et que ces changements immunologiques sont associés aux nausées et des vomissements. Et il a été démontré que ces troubles sont liés à l'évitement de certains aliments (viande) ou odeurs (fumée).

Ces analyses sont ainsi cohérentes avec l'hypothèse de l'équipe : ces symptômes gênants de le grossesse sont le résultat d'une adaptation évolutive qui aide les futures mamans à éviter des produits potentiellement dangereux. Ils sont donc une réaction normale du système immunitaire, selon l'étude.

“Aujourd'hui, on trouve sur les emballages de bœuf haché ou de fromage à pâte molle des étiquettes avertissant les femmes enceintes de la prudence face à ces produits en raison des risques de maladies d'origine alimentaire pendant la grossesse, indique Daniel Fessler, autre auteur. L'aversion pour certaines odeurs et certains aliments, ainsi que les nausées, et même les vomissements, semblent être le moyen utilisé par l'évolution pour atteindre ce même objectif.”