Un cartilage artificiel pourrait améliorer l’arthrite

L'ESSENTIEL Des chercheurs de Cambridge, en Angleterre, ont développé un matériau intelligent capable de détecter de légers changements dans l’organisme qui indiquent une poussée inflammatoire liée à l’arthrite.

En réponse à ce signal, le matériau peut libérer automatiquement des médicaments anti-inflammatoires au bon endroit pour soulager les douleurs.

À terme, les scientifiques envisagent qu’il soit utilisé comme cartilage artificiel pour un traitement ciblé et continu de l’arthrite.

C’est une découverte qui pourrait aider 320.000 personnes en France, celles atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of the American Chemical Society, des scientifiques ont mis au point un nouveau matériau qui, s’il était utilisé pour produire du cartilage artificiel, pourrait délivrer un traitement continu et ciblé aux patients.

Arthrite : un matériau intelligent qui détecte et traite les poussées inflammatoires

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations, généralement des mains et des pieds, qui évolue par poussées. Celles-ci se manifestent par un raidissement douloureux et un gonflement des articulations.

Pour lutter contre les douleurs, les patients peuvent prendre des antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou, si nécessaire, des corticoïdes. Néanmoins, dans ces trois cas, les médicaments sont pris lorsque les symptômes sont déjà présents et ils n’agissent pas de façon ciblée.

Les scientifiques de l’Université de Cambridge, en Angleterre, ont donc travaillé sur un outil qui pourrait agir plus en amont et plus précisément. Ils ont ainsi développé un matériau intelligent capable de détecter de légers changements dans l'organisme qui indiquent une poussée inflammatoire liée à l’arthrite. En réponse à ce signal, cette technologie peut libérer automatiquement des médicaments anti-inflammatoires au bon endroit pour soulager les douleurs.

Créer un cartilage artificiel à partir de ce matériau

Les résultats des tests en laboratoire sont prometteurs : le matériau, chargé ici d’un colorant fluorescent pour simuler un médicament, a libéré son contenu automatiquement et de façon ciblée. La prochaine étape est de mener des essais cliniques sur des organismes vivants.

À terme, l’objectif des chercheurs est que cette technologie soit utilisée pour produire du cartilage artificiel. Les patients atteints d’arthrite qui en bénéficieraient pourraient ainsi avoir un traitement continu et ciblé.

"Ces matériaux peuvent détecter tout problème dans l'organisme et réagir en délivrant le traitement là où il est nécessaire, explique le Dr Stephen O’Neill, premier auteur de l’étude, dans un communiqué. Cela pourrait réduire le recours à des doses répétées de médicaments, tout en améliorant la qualité de vie des patients." À plus long terme, ils envisagent aussi d’adapter le matériau à d’autres maladies, notamment le cancer.