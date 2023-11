Arthrite : une baisse du taux de testostérone en cause ?

L'ESSENTIEL Les participants qui avaient des taux élevés de testostérone présentaient un risque plus faible de développer une arthrite.

Ce lien entre le taux de testostérone et l’arthrite ne signifie pas qu’il en est la cause.

À terme, si les études valident ce lien, la testostérone pourrait être utilisée pour prévenir l’arthrite en protégeant de l’inflammation.

L’arthrite est une maladie articulaire différente de l’arthrose. Elle touche les adultes de tout âge, et même les enfants, d’après l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), et correspond à l’inflammation d’une ou plusieurs articulations due à un dysfonctionnement du système immunitaire.

Le taux de testostérone en lien avec l’arthrite

Il existe plusieurs types d’arthrites, dont les causes sont multiples : infection articulaire, dépôts de matières, maladie auto-immune, etc. Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif, mais des chercheurs de l’Université des sports de Wuhan, en Chine, ont découvert un lien entre les taux de testostérone, une hormone, et l’arthrite. Leur étude a été publiée dans la revue Scientific Reports.

Lors de leurs recherches, les scientifiques ont analysé les données de plus de 10.000 adultes. Ainsi, ils ont observé que ceux qui avaient des taux élevés de testostérone avaient un risque plus faible de développer une arthrite, comparativement à ceux qui avaient des taux plus faibles.

Arthrite : d’autres facteurs en jeu

Ce lien entre arthrite et testostérone était plus important chez les femmes et les personnes ayant un indice de masse corporel (IMC) supérieur ou égal à 30 kg/m2. Selon l’Assurance maladie, un IMC compris entre 30,0 et 34,9 kg/m² est classé comme obésité modérée.

Néanmoins, les chercheurs soulignent que le lien trouvé entre le taux de testostérone et l’arthrite ne signifie pas, à ce stade de l’étude, que l’un est la conséquence de l’autre. De plus, la corrélation entre la testostérone et l’arthrite n’est pas linéaire. Autrement dit, à mesure que le taux de testostérone diminue, le risque d’arthrite n’augmente pas de la même façon. Cela signifie qu’il y a donc d’autres facteurs en jeu.

À l’avenir, les scientifiques comptent poursuivre leurs recherches pour étudier le rôle des hormones - comme la testostérone bien sûr mais aussi les œstrogènes - dans le développement de l'arthrite. Si le rôle de la testostérone est vérifié, celle-ci pourrait être utilisée pour prévenir l’arthrite en protégeant de l’inflammation. Un espoir car, selon l’Inserm, l’arthrite touche environ une personne sur 100 en France.