Arthrite : une altération du microbiote liée à la maladie

L'ESSENTIEL Les microbiotes des personnes en bonne santé et celles souffrant d’arthrite sont différents.

Les patients atteints d’arthrite ont moins de bonnes bactéries et plus de mauvaises.

Les chercheurs ne savent pas préciser l'origine le lien entre le microbiote et l’arthrite.

À première vue, l’arthrite et le microbiote n’ont pas de rapport. Et pourtant, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Science Translational Medicine, les personnes qui souffrent de cette pathologie n’ont pas le même microbiote que celles qui n’en souffrent pas.

Microbiote : plus de mauvaises bactéries intestinales chez les patients atteints d’arthrite

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont comparé le microbiote de personnes en bonne santé à celui de patients souffrant de différents types d’arthrite, notamment la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite psoriasique ou rhumatoïde. Les 440 participants, répartis de façon équitable dans chacun des groupes, ont fourni des échantillons de selles aux chercheurs pour qu’ils étudient leur microbiote intestinal.

Ainsi, les scientifiques ont découvert des différences au niveau de la composition du microbiote intestinal entre les personnes qui souffraient d’arthrite et celles en bonne santé. Dans le détail, les premiers avaient moins de bactéries bénéfiques (comme la Roseburia intestinalis et la Faecalibacterium prausnitzii) et davantage de mauvaises bactéries, à l’instar du Ruminococcus gnavus et d'Escherichia coli.

Ces divergences entre les microbiotes ont des conséquences sur l’assimilation des nutriments présents dans l’alimentation. L'équipe a par exemple observé que les personnes atteintes d’arthrite n’arrivaient pas à en garder certains dans leur organisme, comme les vitamines B et le fer.

Pas de certitude sur le lien entre microbiote et arthrite

Pour l’instant, les chercheurs n’ont pas réussi à déterminer si le microbiote favorisait l’arthrite ou, à l’inverse, si l’arthrite avait un impact sur le microbiote. Néanmoins, on sait que le microbiote intestinal influence une grande partie de l’organisme, comme le système immunitaire, le cerveau, le système cardio-vasculaire ou encore le système osseux…

Une précédente étude, publiée dans la revue Med, montrait l’influence du microbiote dans la gravité des symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. Selon les chercheurs, les mauvaises bactéries présentes dans l’intestin pourraient jouer un rôle dans le déclenchement de la maladie.

La compréhension du lien entre le microbiote pourrait, à terme, permettre de mieux prendre en charge l’arthrite et ainsi soulager un grand nombre de Français. Selon un sondage IFOP, 93 % de la population a déjà souffert de douleurs articulaires.