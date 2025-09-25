Cancer : le nombre de décès dans le monde va exploser d'ici à 2050

L'ESSENTIEL Le nombre de nouveaux cas de cancer a plus que doublé depuis 1990 pour atteindre 18,5 millions en 2023.

Le nombre de nouveaux cas de cancer dans le monde devrait augmenter de 61 % au cours des 25 prochaines années pour atteindre 30,5 millions en 2050. Le nombre de décès devrait pour sa part grimper de 75 %.

Plus de 40 % des décès par cancer dans le monde sont liés à 44 facteurs de risque modifiables.

Des progrès importants ont été réalisés dans le dépistage et dans le traitement du cancer ces dernières années. Toutefois, ils pourraient ne pas être suffisants pour faire face à l'explosion des cas prévue ces prochaines décennies.

Une étude parue The Lancet estime en effet que le nombre de nouveaux cas pourrait bondir de plus de 60 % pour atteindre 30,5 millions en 2050. Les décès annuels, de leur côté, grimperaient de 75 % et parviendraient ainsi à 18,5 millions.

Hausse des cancers : le vieillissement de la population et la croissance économique en cause

"Sans action urgente et financement ciblé, 30,5 millions de personnes devraient recevoir un nouveau diagnostic de cancer et 18,6 millions de patients devraient mourir d'un cancer en 2050 - avec plus de la moitié des nouveaux cas et deux tiers des décès survenant dans les pays à revenu faible et moyen", préviennent les auteurs.

Néanmoins, cette hausse des cas et des décès n’est pas une tendance nouvelle. En effet, le nombre de nouveaux cas de cancer a plus que doublé depuis 1990 pour atteindre 18,5 millions en 2023. Les décès annuels liés à cette maladie ont pour leur part grimpé de 74 % avec 10,4 millions de morts. Et pourtant, les analyses montrent aussi une baisse de mortalité par tranche d’âge. Alors pourquoi les diagnostics et décès augmentent si fortement ? Tout simplement, car la population augmente et elle vieillit.

Pas de changement pour les tumeurs malignes les plus mortelles. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les plus dangereux pour les femmes tandis que les hommes sont principalement victimes des cancers du poumon, du colon et de la prostate.

"Le cancer reste un contributeur important au fardeau de la maladie à l'échelle mondiale et notre étude met en évidence la façon dont il devrait croître considérablement au cours des prochaines décennies, avec une croissance disproportionnée dans les pays aux ressources limitées", explique l'auteure principale, le Dr Lisa Force de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). "Malgré le besoin évident d'action, les politiques et la mise en œuvre du contrôle du cancer restent sous-prioritaires en matière de santé mondiale, et les fonds sont insuffisants pour relever ce défi dans de nombreux contextes", ajoute-t-elle dans un communiqué.

Le tabac et l’alcool principaux facteurs de risque modifiable du cancer

Plus de 4 décès par cancer sur 10 sont attribuables à 44 facteurs de risque potentiellement modifiables. Principale cause de 16 cancers, le tabac reste le plus important. Il est suivi par la consommation importante d’alcool (10 cancers). Une activité physique insuffisante et une mauvaise alimentation sont aussi pointées du doigt.

"Avec quatre décès par cancer sur 10 liés à des facteurs de risque établis, y compris le tabac, une mauvaise alimentation et une glycémie élevée, il existe d'énormes possibilités pour les pays de cibler ces facteurs de risque, de prévenir potentiellement les cas de cancer et de sauver des vies, tout en améliorant le diagnostic et le traitement précis et précoces pour soutenir les personnes qui développent un cancer", ajoute le co-auteur Dr Theo Vos de l'IHME. "Réduire le fardeau du cancer à travers les pays et dans le monde entier exige à la fois une action individuelle et des approches efficaces au niveau de la population pour réduire l'exposition aux risques connus."

Pour répondre au défi du nombre croissant de cas de cancer et de décès, l’auteure principale Dr Lisa Force et ses collègues ajoutent qu’il est "impératif que les décideurs politiques, les gouvernements et les agences sanitaires fassent davantage d’efforts pour prévenir, diagnostiquer et traiter le cancer aux niveaux national, régional et mondial".