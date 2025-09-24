Hyperparathyroïdie : l'ablation réduirait de 30% le risque de diabète

L'ESSENTIEL L'hyperparathyroïdie, maladie endocrinienne fréquente, peut entraîner un risque de diabète.

Le traitement par ablation de la parathyroïde malade est lié à une réduction de 30% de ce risque de diabète.

Ce résultat découle de l'effet du taux de calcium dans le sang sur la sensibilité à l'insuline.

L'hyperparathyroïdie est un trouble endocrinien assez fréquent (3 personnes sur 1000 dans la population générale avec un taux plus élevé chez les femmes de plus de 55 ans) qui se traduit par un taux de calcium trop élevé dans le sang. Les principaux symptômes sont la fatigue, la perte d'appétit, des nausées et des troubles de la concentration mais aussi l'apparition de calculs rénaux ou une ostéoporose. Mais des preuves récentes montrent que ce dysfonctionnement hormonal peut aussi être à l'origine d'un diabète.

L'ablation, traitement classique de l'hyperparathyroïdie

Le traitement le plus classique consiste en l'ablation de la parathyroïde malade -les parathyroïdes sont de petites glandes situées dans le cou, autour de la thyroïde- par une intervention chirurgicale se limitant à de petites incisions. Cette ablation, selon une étude réalisée au sein de la faculté de médecine de l'université de Hong Kong permettrait de réduire de 30% le risque de diabète associé à la maladie.

"Ces résultats s'ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses que la chirurgie pourrait apporter des bénéfices métaboliques plus larges, au-delà de ses effets connus sur la réduction calcique", soulignent les auteurs de l'étude.

Des conclusions d'étude largement validées

C'est en analysant les dossiers médicaux de plus de 3 000 patients adultes diagnostiqués avec une hyperparathyroïdie sur le territoire de Hong-Kong entre 2006 et 2023 que les chercheurs sont parvenus à cette conclusion d'un effet bénéfique sur le risque de diabète de l'ablation des parathyroïdes malades. "La parathyroïdectomie a été systématiquement associée à un risque moindre d'apparition du diabète et nos résultats sont restés solides malgré des validations répétées et des ajustements rigoureux; le bénéfice était particulièrement marqué chez les patients plus jeunes et ceux présentant une hyperparathyroïdie plus sévère", précise le Dr Liu Xiaodong de la division de chirurgie endocrinienne de l'école de médecine de Hong-Kong.

Dans l'hyperparathyroïdie, l'augmentation de calcium dans le sang réduit la sensibilité à l'insuline

Techniquement, les chercheurs expliquent cet effet de l'ablation de la parathyroïde malade sur le risque de diabète par le fait que l'excès d'hormone parathyroïdienne peut entraîner une augmentation du taux de calcium dans les cellules, ce qui peut réduire la sensibilité à l'insuline et augmenter la glycémie. On est bien là dans le processus amenant à la présence d'un diabète. "La chirurgie permet de corriger ce déséquilibre hormonal et donc d'améliorer le contrôle de la glycémie", insistent les chercheurs.