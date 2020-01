Hypertension : le traitement de l'hyperparathyroïdie primitive réduit cette complication

Dans une étude sur les malades avec hypertension et hyperparathyroïdie (PTH > 65 pg/ml) d’une grande cohorte californienne de malades, le Kaiser Permanente, on observe une diminution de la pression artérielle moyenne de 0,8 mm Hg à 2 ans après parathyroïdectomie chez les malades opérés pour hyperparathyroïdie primaire symptomatique (n=501), dont une hypertension artérielle. Surtout, après chirurgie, il y a une diminution très significative du recours aux traitements anti-hypertenseurs et du moindre nombre d’instaurations de traitements anti-hypertenseurs. Cette étude est publiée dans JAMA Surgery.

Une maladie systémique

L’hyperparathyroïdie primitive est désormais le plus souvent responsable de complications chroniques essentiellement rénales et squelettiques. Les complications cardiovasculaires (hypertension, maladie coronaire, AVC…) sont largement suspectées mais pas clairement définies dans les recommandations actuelles.

Les indications de la chirurgie au cours des hyperparathyroïdies selon les recommandations actuelles sont uniquement : un âge jeune, une atteinte rénale, une atteinte squelettique (densitométrie osseuse abaissée et une élévation du taux de calcium dans le sang (hypercalcémie).

Un lien net avec le système cardiovasculaire

La parathormone stimule semble-t-il le système rénine-angiotensine et la musculature lisse vasculaire, ce qui peut aboutir à une hypertension artérielle. Cependant, jusqu’à maintenant, le lien entre parathyroïdectomie et complications cardiovasculaires était contradictoire selon les études.

Dans cette belle étude, ce résultat significatif sur un nombre conséquent de malade est modeste en moyenne, mais d’autres études avaient montré sur de petites séries, que la chirurgie permettait de baisser la pression artérielle systolique et diastolique de 10 mm Hg chez les patients hypertendus en rapport avec une hyperparathyroïdie.

Cette étude suggère que, chez les patients hypertendus avec hyperparathyroïdie, la parathyroïdectomie peut réduire la pression artérielle et le recours aux traitements anti-hypertenseurs, dans la perspective de réduire les complications cardiovasculaires.