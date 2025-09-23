Seniors : les 3 conseils d'un expert du sommeil pour bien dormir

L'ESSENTIEL Les seniors n’ont pas besoin de 8 heures de sommeil : 6 heures suffisent, complétées par de courtes siestes, selon un expert du sommeil.

Pour améliorer la qualité de leur sommeil, les seniors doivent éviter les somnifères.

Se coucher plus tard et garder une lumière allumée en soirée permet de se lever à une heure plus acceptable.

Quand on parle sommeil, le chiffre qui nous vient à l’esprit est le 8. Dans l’idéal, il faudrait dormir environ 8 heures par nuit. Mais, en réalité, “les besoins en sommeil varient donc d'une personne à l'autre, comme le rappelle l’Assurance maladie. Ces différences viennent des gènes mais peuvent se modifier avec l'âge.”

6 heures de sommeil suffisent aux seniors

Les seniors ont souvent un sommeil différent : ils s’endorment et se réveillent plus tôt, peuvent se réveiller plusieurs fois par nuit et la durée totale du sommeil nocturne diminue et les siestes deviennent alors nécessaires. “Comme le sommeil est morcelé et léger, la personne âgée peut avoir l'impression d'être insomniaque, alors que son sommeil est normal pour son âge”, précise l’Assurance maladie.

Même constat pour le Dr Eduard Estivill, spécialisé dans la médecine du sommeil. Interrogé par La Vanguardia, il donne trois conseils aux seniors pour améliorer la qualité de leur sommeil. “Je dors comme toutes les personnes de 76 ans, c'est-à-dire que j'ai besoin de moins d'heures de sommeil, six heures suffisent”, explique-t-il.

Son premier conseil : être conscient que la durée de sommeil diminue et s’accorder des siestes. “Dormir six heures et faire une ou deux courtes siestes pendant la journée est tout à fait normal, insiste-t-il. Il est très important qu'ils le comprennent, car cela nous évitera de recourir aux médicaments.” Pas besoin de se forcer à retourner au lit, quand un senior se lève tôt, c’est qu’il a suffisamment dormi.

Adapter ses horaires de coucher et éviter les somnifères

Recommandation numéro 2 : éviter les somnifères. “Les personnes âgées en consomment beaucoup car elles pensent avoir besoin de plus de sommeil, explique le Dr Eduard Estivill à La Vanguardia. C'est une erreur, en réalité, quand on est jeune, on a besoin de beaucoup de sommeil et peu de temps pour dormir alors que quand on est vieux, on a beaucoup de temps, mais moins besoin de sommeil. Beaucoup de gens se disent : 'Je vais prendre quelque chose'. Nous avons maintenant découvert que cela ne devrait pas être fait.”

Enfin, dernier conseil : adapter les horaires. Partant du principe que six heures de sommeil suffisent, il recommande de se coucher un peu plus tard, pour décaler le réveil. Il prend l’exemple d’un senior qui se coucherait à 22 heures. “Si je vous dis que six heures de sommeil suffisent et que c'est normal, on se réveillera à 4 heures. À ce moment-là, on se dira : 'J'ai encore beaucoup de temps au lit, j'ai besoin de dormir.'”

Pour aller au lit plus tard, il déconseille un éclairage tamisé. “S'ils [les seniors] regardent la télévision, laissez-les la regarder avec de la lumière, précise-t-il à La Vanguardia. Cette lumière retardera la production de mélatonine et ils s'endormiront plus tard. Même s'ils s'endorment sur le canapé, ce n'est pas grave, mais ils devraient se coucher vers minuit pour se lever à 6 heures et ce ne sera pas une heure aussi inconfortable pour commencer la journée.”