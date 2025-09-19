Tatouages : et s’ils protégeaient du cancer de la peau ?

L'ESSENTIEL Les personnes ayant au moins deux tatouages affichent un risque moindre de cancer de la peau.

En revanche, celles qui ont un seul tatouage avaient un risque accru de mélanome.

Les chercheurs ajoutent que les tatouages ​​ne doivent pas être considérés comme une protection contre le mélanome.

Plusieurs professionnels et travaux soulèvent des inquiétudes concernant les encres des tatouages. En voulant déterminer précisément si les "tattoos" augmentaient le risque de mélanome, l’équipe du Huntsman Cancer Institute de l'université de l'Utah a fait un constat surprenant : les personnes qui ont plus d'un tatouage présentent un risque réduit de mélanome.

Cancer de la peau : avoir plusieurs tatouages réduirait les risques

Pour cette étude publiée dans la revue Journal du National Cancer Institute, l’équipe a suivi 7.000 adultes. En analysant leurs dossiers médicaux et les réponses à leur questionnaire sur leur habitude de vie, les chercheurs ont constaté qu’avoir eu 2 séances de tatouage ou plus était lié à un risque moindre de mélanome invasif et in situ (c’est-à-dire des cellules cancéreuses restent à la surface de la peau).

Par contre, les participants n'ayant subi qu'une seule séance de tatouage étaient plus susceptibles de développer un mélanome, notamment in situ.

"Les tatouages ​​sont de plus en plus fréquents et constituent une forme d'exposition environnementale peu étudiée, surtout chez les jeunes. Il est crucial de comprendre l'impact potentiel des tatouages ​​sur le risque de différents types de cancer", explique la Dr Jennifer Doherty, une des auteurs l'étude. "Concernant le mélanome, les résultats semblent mitigés. Cependant, nous constatons que les personnes ayant effectué deux, trois et quatre séances de tatouage présentent un risque moindre. Cette tendance est plus marquée que l'augmentation du risque après une seule séance", ajoute-t-elle dans un communiqué.

Les tatouages ne sont pas des protections contre le mélanome.

Les travaux n’ont pas trouvé d’explications concrètes à l’association découverte. Toutefois, les chercheurs ont avancé plusieurs pistes d'explication. Il est possible que les personnes ayant subi plusieurs séances de tatouage soient plus prudentes face au soleil et prennent davantage soin de leur peau.

Autres hypothèses : les tatouages ​​pourraient également former une barrière physique bloquant les rayons ultraviolets ou induire une réponse immunitaire contre les cellules précancéreuses. Mais seules des recherches supplémentaires pourraient confirmer et expliquer le lien entre les tataouages et le cancer de la peau.

L’équipe précise aussi que leurs résultats ne doivent pas conduire à considérer les tatouages comme une protection contre le mélanome. "Les tatoueurs conseillent déjà à leurs clients d'utiliser de la crème solaire et une protection solaire pour éviter que leurs tatouages ​​ne s'estompent", explique Dr Rachel McCarty, auteure de l’étude. "Nous savons que l'application de crème solaire est une mesure de sécurité importante pour tous, même sans tatouage. Mais il est également important pour les personnes tatouées de prendre des précautions supplémentaires afin d'éviter la formation de composants nocifs supplémentaires dans la peau lorsque les pigments se dégradent sous l'effet des UV."