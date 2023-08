Tatouages : un acte à ne pas prendre à la légère

L'ESSENTIEL La réalisation de tatouages temporaires et définitifs doit répondre à certaines règles d’hygiène.

Le choix du tatoueur est un élément important.

Il est impératif de bien surveiller l’apparition de complications.

Le tatouage n’est pas un acte anodin. Il peut être source de déconvenues qu’il vaut mieux prévenir que guérir… Service-public.fr nous précise donc les règles à observer si on ne veut rien regretter.

Pour commencer, il faut déjà savoir quel type de tatouage vous souhaitez : temporaire ou permanent ? Pour le premier, l’encre n’entre pas dans l’épiderme et le tatouage reste environ un mois sur la peau. Pour le second, le colorant utilisé est introduit sous la peau et est indélébile : il dure donc toute la vie ! Ce dernier peut, dans certains cas et seulement avec un médecin, être retiré mais avec un risque de cicatrices.

Bien choisir son tatoueur

Pour votre santé, le premier point à ne pas ne négliger pas le choix du tatoueur. Et pour cela, il faut être vigilant sur plusieurs points :

le tatouage doit être réalisé dans une pièce exclusivement réservée à cet effet, et désinfectée après chaque client. Cela permet de réduire les risques d'infection ;

le respect des règles d’hygiène est essentiel de la part du professionnel : vérifiez qu’il se lave bien les mains, qu’il désinfecte bien la zone au préalable et que les gants et l'aiguille qu’il utilise sont à usage unique ;

avant de réaliser le tatouage, le tatoueur doit vous expliquer les risques auxquels vous vous exposez ;

les informations concernant les risques doivent être affichées dans le salon, mais aussi vous être transmises à l’écrit ;

il faut s’assurer que le tatoueur dispose d’une déclaration d’activité délivrée par l’Agence régionale de santé (ARS) de la région d’exercice.

Si ce n’est pas le cas, il est fortement conseillé de changer de tatoueur.

Tatouage permanent : de possibles effets secondaires

Si vous décidez de sauter le pas, surveillez bien la survenue d’effets indésirables, comme une infection au niveau du site de tatouage (rougeur, gonflement..) ou une réaction allergique (démangeaisons, eczéma…). Attention, des maladies plus graves comme les hépatites B et C, peuvent être transmises à l'occasion du tatouage, si les règles d'hygiène ne sont pas suivies correctement. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter un médecin.

Par ailleurs, si c’est votre enfant qui souhaite être tatoué : les tatoueurs n’ont pas le droit de tatouer des mineurs sauf autorisation écrite des parents ou des tuteurs. Et ce document devra être conservé pendant 3 ans par le professionnel.

Des tatouages temporaires non dénués de risques

Soyez également vigilant aux tatouages temporaires. Même s’ils présentent moins de risques que les tatouages permanents, il faut rester attentif, notamment quand l’encre utilisée est foncée, comme dans le henné noir qu’il est conseillé d’éviter.

En effet, il arrive que le paraphénylènediamine (PPD), un produit qui n’est pas naturel (contrairement au henné pur de couleur auburn), soit utilisé pour rendre plus foncé le henné. Or il peut causer des allergies graves, comme le mentionne ameli.fr (le site de l’Assurance Maladie). D’ailleurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle que « cet ingrédient est interdit dans les produits cosmétiques autres que les teintures capillaires ». Attention donc à cet ingrédient, surtout si vous commander le produit sur internet.