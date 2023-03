Tatouages des yeux : quels sont les risques ?

L'ESSENTIEL Plusieurs personnes ont eu des complications après un tatouage des yeux.

Certaines ont perdu une partie de leurs capacités visuelles à long terme.

Les scientifiques estiment que les tatouages des yeux sont encore trop risqués et peuvent rendre aveugles.

Après les tatouages classiques, il y a les tatouages des yeux. Pour colorer l’oeil, les tatoueurs mettent de l’encre sous la conjonctive, la membrane transparente qui recouvre la sclère, c’est-à-dire le blanc de l’œil. Plus précisément, entre la conjonctivité et la sclère, il y a un espace virtuel, que le tatoueur remplit d’encre.

Tatouage : des risques de pertes de la vision

Mais cette pratique est risquée, comme en témoignent plusieurs cas de patients qui ont eu des complications après de tels actes. Un homme de 26 ans, résidant au Mexique, a été à l’hôpital quatre jours après avoir été tatoué car il présentait deux symptômes inquiétants : douleurs oculaires et perte de la vision. Les médecins ont mis le patient sous traitement antibiotique et de corticoïdes. Après 15 jours il va mieux mais il n’a retrouvé sa vision qu’en partie.

Dans une étude publiée en 2022 dans la revue Journal Français d’Ophtalmologie, des chercheurs ont rapporté le cas d’un patient de 30 ans, tatoué sur les deux yeux à l’encre noire et qui s’est présenté aux urgences ophtalmologiques avec des nodules épiscléraux - des zones inflammées - apparus aux niveaux des points d’injection de l’encre. “L’évolution clinique a été stable sous traitement anti inflammatoire topique”, indiquent les auteurs.

Encore trop de risques avec les tatouages des yeux

En 2021, un autre cas a été rapporté dans la même revue. Il s’agit d’un jeune homme de 23 ans qui a été admis aux urgences ophtalmologiques du CHU de Besançon pour sensation de brûlures oculaires, photophobie - sensibilité à la lumière - et baisse de l’acuité visuelle. Il avait fait un tatouage des yeux trois jours avant. Il n’avait pas d’antécédents ophtalmologiques. “Cette pratique est pourvoyeuse de complications à court terme et probablement à long terme pouvant être cécitantes (mener à la cécité), d’où la nécessité de sensibiliser les ophtalmologistes sur les risques d’une telle procédure et la conduite à tenir devant ses complications”, concluent les auteurs.

En 2017, un jeune homme de 24 ans a dû être opéré peu de temps après un tatouage des yeux car l’encre avait été jusqu’à l'intérieur du globe oculaire. Plusieurs opérations chirurgicales ont été nécessaires pour sauver son œil. Il n’a jamais pu retrouver la vision qu’il avait avant le tatouage. Elle reste encore aujourd’hui largement dégradée.

Dans une autre étude, publiée dans la revue American Journal of Ophthalmology, des scientifiques expliquent avoir traité deux patients atteints d'une uvéite - une inflammation de l'uvée - une partie de oeil - et d’une inflammation de la peau. Les chercheurs pensent que le tatouage a pu provoquer à la fois une inflammation de la peau et des yeux.

Si vous êtes tenté par un tatouage, privilégiez donc d’en faire un sur la peau car les techniques pour ceux au niveau des yeux restent encore risquées.