Tatouages : des composants chimiques présents dans les encres sont désormais interdits

L'ESSENTIEL Plusieurs pigments et substances chimiques présents dans les encres de tatouages ont été interdits par la Commission européenne car ces derniers sont jugés dangereux pour la santé.

La France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Slovénie avaient déjà banni ces substances dans le cadre de leur législation nationale.

"Pour protéger les citoyens européens, des milliers de produits chimiques dangereux présents dans les encres de tatouage et le maquillage permanent seront soumis à des restrictions dans l'UE en vertu du règlement REACH à partir de janvier 2022." C’est ce qu’a indiqué l’Agence européenne des produits chimiques (Echa) dans un communiqué.

Cette mesure adoptée en décembre 2020 est entrée en vigueur ce mardi 4 janvier 2022 dans tous les pays de l’Union européenne, après une annonce de la Commission européenne. En clair, à compter de cette date, les tatoueurs ne peuvent plus utiliser les encres contenant des substances interdites ou restreintes afin de réaliser leurs dessins sur la peau des clients, pour cause de possible toxicité.

Des substances qui pourraient être cancérigènes ou allergènes

Lors d’un point de presse, Sonya Gospodinova, porte-parole de la Commission, a déclaré que plusieurs produits ont été soumis à cette restriction car ils peuvent être cancérigènes, entraîner des mutations génétiques, affecter les capacités reproductrices, causer des allergies cutanées ou d’autres effets nocifs pour la santé. Parmi les substances prohibées, on retrouve le mercure, le nickel, le chrome, le cobalt, le méthanol et certains colorants rouges, orange, jaunes, violets et bleus. La Commission européenne a spécifié que, sur le marché, il existait des alternatives sans danger pour la santé.

"Toutes ces substances chimiques dangereuses sont déjà interdites dans tous les États-membres, dont les produits cosmétiques", a ajouté la porte-parole de l’exécutif européen. La France fait partie des pays qui ont déjà banni ces produits. Pourtant, une enquête menée par l’UFC-Que-Choisir, publiée en février 2021, a révélé que « dans 75 % des encres testés (utilisées sur le territoire), des taux de ces substances indésirables au-dessus des seuils réglementaires, parfois à des niveaux accablants », ont été notés.

"Une exposition à long terme aux ingrédients potentiellement dangereux"

Au total, 27 pigments utilisés dans les encres de tatouage ont été bannis par le règlement. En janvier 2022, 25 colorants, dont les rouges, les oranges et les jaunes, sont interdits. Un an plus tard, soit en janvier 2023, deux pigments supplémentaires, à savoir les bleus et les verts, seront à leur tour proscrits.

L’Echa a signalé que les colorants pouvaient "migrer de la peau vers différents organes, tels que les ganglions lymphatiques et le foie" et que les composants chimiques dans les encres pouvaient se répandre dans l'organisme lors d'un retrait du tatouage au laser. "Étant donné que les produits chimiques utilisés dans les encres de tatouage peuvent rester dans l'organisme toute la vie, il existe également un risque d'exposition à long terme aux ingrédients potentiellement dangereux", a-t-elle alerté.

L’agence a expliqué que cette réglementation permettrait de diminuer "les réactions allergiques chroniques et d'autres réactions inflammatoires cutanées" et qu’il "pourrait en aller de même pour des effets plus graves tels que des cancers ou des lésions causées à notre ADN ou au système reproducteur."