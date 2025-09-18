Une IA qui prédit nos maladies dix ans à l'avance ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs européens ont créé une IA capable de prédire plus de 1.000 maladies, parfois dix ans avant leur diagnostic.

L’outil se montre particulièrement fiable pour les cancers, le diabète ou les crises cardiaques, mais moins pour les troubles mentaux ou infectieux.

Prometteur pour la prévention, il doit encore être testé sur des populations plus diverses.

Imaginez connaître, dès aujourd'hui, votre risque de développer un cancer ou une crise cardiaque dans une décennie. C'est ce que promet un nouvel outil d'intelligence artificielle (IA) développé par une équipe européenne de chercheurs, et présenté dans la revue Nature. Capable de prédire plus de 1.000 pathologies, ce modèle pourrait révolutionner la médecine prédictive.

Une précision variable selon les maladies

Pour construire cet outil, les scientifiques ont entraîné l’IA sur les données médicales anonymisées de 400.000 Britanniques, avant de la tester sur celles de 1,9 million de Danois. L’objectif, identifier des schémas dans les diagnostics antérieurs, les comportements de santé (comme le tabagisme) et leur chronologie. L’IA peut ainsi estimer la probabilité qu’une personne développe une pathologie dans les années à venir. "C'est le début d'une nouvelle façon de comprendre la santé humaine et la progression des maladies", affirme Moritz Gerstung, responsable de l’équipe d’IA en oncologie au Centre allemand de recherche sur le cancer, auprès d’Euronews.

Le modèle se montre particulièrement précis pour les pathologies dont la progression est prévisible : certains cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore la septicémie. Pour d’autres affections, comme les maladies mentales, les infections ou les complications de grossesse, la prévision reste moins fiable.

Les chercheurs insistent : l’outil ne délivre pas de certitudes, mais des probabilités, comme une météo de la santé. L’IA peut "apprendre beaucoup de nos habitudes de santé à long terme et utiliser ces informations pour générer des prédictions significatives", explique Ewan Birney, directeur par intérim du Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL).

Vers une médecine plus préventive ?

Cette IA n’est pas encore utilisable en cabinet médical, mais pourrait déjà aider les chercheurs à mieux comprendre le déroulement des maladies. Cet outil pourrait "éventuellement permettre des interventions plus précoces et mieux adaptées", espère Moritz Gerstung.

Certains experts appellent toutefois à la prudence car le modèle a été formé sur des populations européennes, relativement homogènes en termes d’âge et d’origine ethnique. Mais le potentiel est immense. Comme le souligne Ewan Birney, il s'agit "d'un grand pas vers des approches plus personnalisées et plus préventives des soins de santé".