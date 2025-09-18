Hexane : du pétrole dans nos huiles ?

L'ESSENTIEL L’hexane, un solvant issu du pétrole, est utilisé dans l’extraction industrielle des huiles alimentaires, laissant des résidus invisibles dans de nombreux produits du quotidien.

Bien que légal, cet hydrocarbure est reconnu comme neurotoxique et reprotoxique.

Seuls les produits bio garantissent aujourd’hui une alimentation sans hexane.

Invisible, inodore, mais omniprésent dans notre alimentation : l’hexane est un hydrocarbure méconnu du grand public mais largement utilisé par l’industrie agroalimentaire. Dans son nouveau livre De l’essence dans nos assiettes (Ed. La Découverte), le journaliste d’investigation Guillaume Coudray dévoile les mécanismes d’une contamination silencieuse. Alors que l’on dénonce les nitrites ou les pesticides, l’hexane passe entre les mailles du filet, au point que "toute la population qui consomme des aliments agro-industriels et issus de l’élevage est contaminée par cet hydrocarbure".

Des résidus d’hexane dans toute la chaîne alimentaire

Issu du pétrole, l’hexane est un solvant aux propriétés lipophiles très puissantes. "C’est un hydrocarbure assez proche du white spirit qu’on utilise pour nettoyer les pinceaux après le bricolage", explique Guillaume Coudray à France Info. Depuis les années 1930, ce solvant est utilisé pour extraire l’huile des graines oléagineuses comme le tournesol ou le soja. Si le procédé permet d’augmenter les rendements à moindre coûts, il laisse derrière lui des traces. "Les produits qui sont fabriqués grâce à l’hexane en gardent souvent des résidus", prévient le journaliste.

L’huile n’est pas seule concernée. Gâteaux, mayonnaises, laits infantiles, compléments pour femmes enceintes, barres véganes : la liste est longue. Et la viande aussi. Pourquoi ? Parce que les animaux d’élevage sont nourris avec des tourteaux, c’est-à-dire les résidus des graines traitées. "Le tourteau contient des quantités d’hexane qui sont loin d’être négligeables", alerte l’auteur cité par Le Dauphiné libéré. Le problème ? Ces traces sont en dessous des seuils légaux... Mais cela ne signifie pas qu’elles sont inoffensives.

Quels risques pour notre santé ?

L’hexane est un neurotoxique et un reprotoxique avéré. "On sait depuis les années 1970 que cette substance est nocive pour l’organisme", rappelle Le Dauphiné libéré. Elle affecte le système nerveux, pouvant être liée à des neuropathies, voire à la maladie de Parkinson. Elle altère aussi la fertilité : baisse du nombre et de la mobilité des spermatozoïdes, perturbation de la maturation des ovules. "L’hexane, au contraire, se transforme [...] en une molécule encore plus dangereuse qui s’appelle la 2,5-hexanédione."

Classé récemment "neurotoxique avéré" par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’hexane reste autorisé car il est considéré comme un "auxiliaire technologique", ce qui dispense les industriels d’indiquer sa présence sur les étiquettes. "Pour le consommateur, il n’y a aucun moyen de savoir", déplore le journaliste. Seule la filière bio interdit l’utilisation de ce solvant. "On aurait dû l’interdire il y a 50 ans", tranche Coudray.

Alors que l’Efsa, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, appelle à une réévaluation et qu’une proposition de loi a été déposée en France pour interdire les denrées contaminées, l’auteur espère que les consommateurs prendront conscience de cette "catastrophe sanitaire".