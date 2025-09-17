Sa tendinite était en fait un cancer

L'ESSENTIEL À 18 ans, Gracie Butler a commencé à avoir des douleurs musculaires dans la jambe.

Son médecin lui a d'abord diagnostiqué une tendinite. Mais de nouveaux examens ont révélé qu'il s'agissait d'un cancer des tissus mous.

Aujourd'hui âgée de 32 ans, elle est guérie et maman.

Alors qu’elle avait tout juste 18 ans, Gracie Butler a commencé à avoir des douleurs dans une de ses jambes. Dans un premier temps, son médecin a attribué ses difficultés à une tendinite. Mais lorsque son état de santé s’est aggravé, les résultats de nouveaux examens ont révélé une situation beaucoup plus sombre. La jeune britannique souffrait d'un cancer rare et agressif.

Son os a été retiré pour recevoir des radiations

Lorsque le médecin lui a indiqué qu’elle souffrait d’une tendinite, Gracie n’a pas remis le diagnostic en question, mais les séances de physiothérapie et les gels musculaires n’ont pas apaisé ses souffrances. Puis un matin à son réveil, la jeune femme a réalisé qu’elle ne pouvait plus marcher. Les radios et la biopsie réalisées à l'hôpital après son arrivée précipité ont révélé qu’elle était atteinte d’un sarcome à cellules fusiformes, un cancer touchant les tissus mous.

Face à l'agressivité de ce type de maladie, elle a immédiatement commencé une chimiothérapie. Quatre mois après son diagnostic, la Britannique a bénéficié d’un traitement pionnier. Les médecins lui ont retiré son tibia. L’os a été traité avec des radiations. Une fois les cellules cancéreuses tuées, il a été replacé dans la jambe grâce à des plaques métalliques.

La patiente, aujourd'hui âgée de 32 ans, se souvient de cette période difficile de sa vie dans les pages du Daily Mail. "C'était une chirurgie révolutionnaire. Mais le traitement par la suite était insupportable. La chimiothérapie affectait le processus de guérison, et la plaie de 20 cm résultant de l’opération ne se fermait pas. Des infections récurrentes faisaient que la plaie devenait plus profonde et s’ouvrait encore plus. De plus, la chimiothérapie provoquait des brûlures sur ma peau et des ulcères internes dans tout mon corps."

Face aux complications rencontrées, les médecins ont décidé de stopper la chimiothérapie afin que son organisme reprenne des forces. Toutefois pendant cette période, elle a aussi lutté contre un sepsis et subi plusieurs opérations pour améliorer l’état de sa jambe. Mais, ses souffrances n’ont pas été inutiles. Gracie a pu reprendre le traitement six mois plus tard et finalement vaincre la maladie.

"J'ai la chance d'être ici 12 ans plus tard"

Gracie reconnaît que si cela a été difficile de faire face à une maladie grave à un si jeune âge, elle est aujourd’hui heureuse. "Je repense à mon expérience du cancer avec des souvenirs positifs. Je sais que j'ai la chance d'être ici 12 ans plus tard, d'avoir une jambe qui fonctionne et d'avoir un fils magnifique."

La trentenaire a entre autres pu réaliser son rêve de devenir mère, il y a dix ans. "En 2015, après le traitement contre le cancer et alors que j'étais dans une clinique de soins orthopédiques, j'ai donné naissance à mon petit garçon, ce qui est un miracle après avoir subi un traitement de chimiothérapie aussi agressif, des symptômes de ménopause et après qu'on m'eut dit qu'avoir des enfants était peu probable", confie Gracie.

En plus de son rôle de maman, la Britannique fait également du bénévolat au sein de l'association Rotherham Hospice. Cette dernière apporte son aide aux patients atteints de maladie mortelle et à leur famille.