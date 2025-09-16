Wegovy : une dose plus forte pour une perte de poids plus rapide ?

L'ESSENTIEL À haute dose, le Wegovy se montre nettement plus efficace pour favoriser une perte de poids importante.

Malgré une augmentation des effets secondaires mineurs, le rapport bénéfice-risque reste favorable.

Novo Nordisk voit dans ces résultats une opportunité, mais certains freins persistent.

Le Wegovy, traitement phare contre l'obésité, pourrait bien révéler son plein potentiel à une dose plus élevée. C’est ce que suggère une nouvelle étude clinique publiée dans The Lancet Diabetes & Endocrinology : une dose triplée de sémaglutide, la molécule active du médicament, permettrait une perte de poids significativement plus importante chez les patients adultes.

Un traitement plus efficace à haute dose

Le sémaglutide, développé initialement pour le diabète, appartient à la famille des traitements GLP-1. Il est aujourd'hui au cœur de la nouvelle génération de médicaments anti-obésité. Selon la recherche, menée sur plus de 1.000 patients, ceux ayant reçu 7,2 mg de sémaglutide par semaine (contre 2,4 mg habituellement) ont obtenu de meilleurs résultats. Près d'un tiers des patients à haute dose ont perdu plus de 25 % de leur poids corporel, contre seulement un sixième avec la dose standard.

Comme tout traitement, cette augmentation du dosage n'est pas sans effets secondaires. Des troubles gastro-intestinaux ont été observés plus fréquemment. Mais "les effets considérés comme graves n'ont pas augmenté", précisent les auteurs, estimant que le rapport bénéfice-risque reste équilibré.

Pour Novo Nordisk, fabricant du Wegovy, cette nouvelle pourrait être salutaire. L'entreprise, touchée par une baisse de ses ventes et des suppressions massives d'emplois, voit dans ces résultats une opportunité de relancer la dynamique autour de son produit. "Novo Nordisk a une nouvelle option à promouvoir", observe John Cawley, économiste de la santé à l'université de Syracuse, aux Etats-Unis.

La moitié des patients cessent le Wegovy dans l’année

Mais les défis restent nombreux : la concurrence du Mounjaro d'Eli Lilly, la circulation illégale de sémaglutide, et surtout l'abandon rapide du traitement par les patients. Une étude danoise révèle que plus de la moitié d'entre eux cessent le Wegovy avant un an d'utilisation.

Malgré des résultats jugés "sans précédent" par de nombreux experts, les professionnels de santé appellent à la prudence. Selon eux, ces médicaments ne doivent pas être considérés comme des solutions miracles, mais comme une aide potentiellement puissante dans un parcours global de soin contre l'obésité. Reste à convaincre les patients de persévérer et à encadrer leur usage pour en tirer tous les bénéfices.