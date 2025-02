3.000 patients français recevront gratuitement le Wegovy, médicament contre l’obésité

L'ESSENTIEL Le Wegovy est un médicament contre l'obésité produit par le laboratoire Novo Nordisk.

3.000 patients en ont bénéficié gratuitement grâce à un dispositif d'accès précoce.

Des négociations sur sa tarification sont en cours, mais le laboratoire annonce qu'il continuera à fournir le traitement gratuitement à ces patients.

3.000 personnes pourront continuer de prendre le Wegovy. Le laboratoire Novo Nordisk, qui produit ce médicament contre l’obésité, prendra en charge le traitement jusqu’à la fin de l’année au plus tard. Le ministère de la Santé l’a annoncé dans un communiqué paru le 3 février.

Wegovy : des négociations en cours sur le prix du médicament contre l’obésité

Le Wegovy appartient à la classe des analogues du GLP-1 : ces médicaments simulent la sécrétion d’insuline et favorisent ainsi la sensation de satiété. "Utilisé dans la prise en charge du surpoids et de l’obésité, le médicament Wegovy est disponible via le dispositif d’accès précoce créé en juillet 2022. Il est actuellement fourni à titre gracieux par le laboratoire Novo Nordisk dans le cadre de la procédure dite de 'continuité de traitement', et ce depuis la demande du laboratoire en octobre 2023 de sortie du dispositif accès précoce, précise le ministère. Cette fourniture à titre grâcieux de Wegovy par le laboratoire Novo Nordisk devait s’achever au 31 janvier 2025."

Médicament contre l'obésité : qui sont les patients concernés ?

En décembre, la Haute Autorité de Santé a publié une réévaluation du médicament et conclu à un avis favorable à son remboursement dans des conditions précises. Il est recommandé uniquement pour les adultes "ayant un indice de masse corporelle (IMC) initial ≥ 35 kg/m² en cas d’échec de la prise en charge nutritionnelle bien conduite (< 5 % de perte de poids à six mois), en complément d'un régime hypocalorique et d'une augmentation de l'activité physique pour la gestion du poids, incluant la perte de poids et le maintien du poids". À la suite de cet avis, le laboratoire danois a souhaité ouvrir de nouvelles négociations sur le prix du médicament.

Pourquoi des patients atteints d’obésité ont-ils pu bénéficier gratuitement du Wegovy ?

Le Wegovy est vendu dans les officines françaises depuis octobre 2024, mais sans être remboursé. Auparavant, il était réservé aux 3.000 patients inclus dans le dispositif d’accès précoce. "L’accès précoce est réservé à certaines spécialités dont l’efficacité et la sécurité sont fortement présumées dans une indication thérapeutique précise visant une maladie grave, rare ou invalidante, sans traitement approprié et pour laquelle elles sont présumées innovantes, sous condition d’un engagement du laboratoire de déposer une demande d’AMM dans un délai déterminé de deux ans", indique le ministère de la Santé. Les médicaments concernés sont fournis à l’établissement de santé par le laboratoire titulaire des droits d’exploitation, "à titre gracieux ou moyennant une indemnité dont le montant est librement fixé par le laboratoire".