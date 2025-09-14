Le réseau “France Santé”, arme fatale contre les déserts médicaux ?

L'ESSENTIEL Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la création de 5.000 maisons “France Santé” d’ici 2027.

L’objectif est de permettre à chaque Français d’avoir accès à une offre de soins à moins de 30 minutes de son lieu de vie.

Ce modèle s’inspire du réseau "France Services", qui comprend 2.800 maisons et 144 bus pour aider les citoyens dans leurs démarches administratives.

Ce samedi 13 septembre, Sébastien Lecornu a profité d’un déplacement à Mâcon, en Saône-et-Loire, pour annoncer la création prochaine d’un réseau baptisé “France Santé”. Le Premier ministre entend lutter contre les déserts médicaux en permettant à tous les Français de bénéficier d’une offre de soins à moins de 30 minutes de leur domicile.

Lutter contre les déserts médicaux, une “priorité nationale”

"J'ai souhaité ce déplacement sur cette question d'accès aux soins, parce que c'est une préoccupation majeure, absolue de nos concitoyens”, a-t-il expliqué. En 2024, plus de six millions de Français n’avaient pas de médecin traitant et 87 % du territoire était classé en désert médical, selon les chiffres officiels.

Hier, le Premier ministre a qualifié la question de l’accès aux soins de “grande priorité nationale”. Pour y remédier, Sébastien Lecornu propose la création de 5.000 maisons “France Santé” partout dans le pays. L’objectif est que chaque Français puisse se soigner à moins de 30 minutes de son domicile, peu importe où l’on habite. "On est capable de le faire d'ici 2027" assure Sébastien Lecornu tout en reconnaissant que dans "beaucoup d'endroits, Outre-mer compris, il va falloir prendre des mesures d'adaptation encore plus fortes".

Ce réseau “France Santé” s’inspire d’un autre, appelé "France Services", qui comprend 2.800 maisons et 144 bus pour aider les citoyens dans leurs démarches administratives. Ils doivent être “à moins de 20 minutes” et sont liés à douze organismes partenaires, dont l’Assurance maladie, France Travail, l’Urssaf ou encore France Rénov’.

“La question de l'efficacité de l'organisation de l'offre de soins est quelque chose d'important”, a affirmé le Premier ministre. Il souligne aussi que les Agences régionales de santé (ARS) et la Caisse primaire d'assurance devront “travailler différemment” pour la mise en œuvre de ce nouveau réseau “France Santé”. Reste à savoir qui sera le ministre de la Santé chargé de ce projet. Sébastien Lecornu devrait bientôt nommer son gouvernement.

151 intercommunalités classées en “zones rouges”

Dans la même optique de lutte contre les déserts médicaux, une autre mesure gouvernementale devrait être mise en œuvre à partir de ce mois de septembre. Dans 151 intercommunalités identifiées comme prioritaires ou "zones rouges", des médecins généralistes vont être envoyés en renfort.

“Les médecins volontaires consacreront jusqu’à deux jours de consultations par mois dans ces zones prioritaires, indique le communiqué. Les patients pourront obtenir un rendez-vous rapide, avec un outil national dédié ; les consultations seront facturées sans dépassement d’honoraires.”