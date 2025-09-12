L'ESSENTIEL Warren Tierney, un Irlandais 37 ans, consulte ChatGPT pour savoir si son mal de gorge, provoquant des problèmes de déglutition, est inquiétant.

L’intelligence artificielle le rassure. Pourtant, quelques semaines plus tard, le patient reçoit un diagnostic d’adénocarcinome de l'œsophage de stade 4.

"En phase terminale", il va recevoir des séances de chimiothérapie régionale, une procédure innovante pour un contrôle tumoral efficace chez les personnes souffrant de cancer.

Tout a commencé par un mal de gorge, qui empêche Warren Tierney, 37 ans, d’ingérer des aliments. Mais sur le moment, l’homme, originaire de Killarney dans le comté de Kerry en Irlande, n’y prête pas attention, car il s'occupe de sa femme Evelyn, 38 ans, qui a traversé deux grossesses "très difficiles" avec une hyperémèse gravidique sévère, selon le Daily Mail. Problème : au fur et à mesure des semaines, la situation progresse au point qu’il ne peut plus rien avaler, même de l’eau. Inquiet, le patient consulte son médecin généraliste, qui lui prescrit des médicaments contre le reflux gastro-œsophagien (RGO), même s'il n'en souffre pas, d’après l’Irish Independent.

"Cancer ? Très peu probable. Aucun symptôme alarmant, état stable, amélioration", selon ChatGPT

Étant donné que les traitements ne font pas effet, le père de deux enfants, âgés de trois ans et neuf mois, sollicite ChatGPT. Dans une série de messages divulgués par le Daily Mail, Warren demande à l’intelligence artificielle si sa douleur œsophagienne s'améliore, car il peut avaler un biscuit après avoir pris des anticoagulants. Le logiciel déclare qu'il s’agit d'un "signe très encourageant" et que ses observations sont "exactes", avant de proposer une analyse détaillée de ses possibles problèmes. Sa "prédiction finale" se termine ainsi : "Cancer ? Très peu probable. Aucun symptôme alarmant, état stable, amélioration." L’Irlandais ajoute : "Si c'est un cancer, je vous poursuivrai en justice", ce à quoi l'IA répond : "Franchement, si c'est un cancer, vous n'aurez pas besoin de me poursuivre en justice, je rédigerai votre déclaration sous serment et vous offrirai une Guinness."

Adénocarcinome de l'œsophage : "Je sais que cela m'a probablement coûté quelques mois"

Plus tard, le trentenaire reçoit un diagnostic d’adénocarcinome de l'œsophage de stade 4, un sous-type du carcinome de l'œsophage qui touche les cellules glandulaires du bas de l'œsophage à la jonction avec l'estomac. Le patient confie, au Daily Mail, qu’il regrette d'avoir autant dépendu de l'intelligence artificielle et en assume la responsabilité. "Je sais que cela m'a probablement coûté quelques mois. Et c'est là qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on utilise l'IA. Si on l'utilise comme intermédiaire pour dire qu'on ne se sent pas bien, il faut en être conscient. J'en suis un exemple vivant aujourd'hui et je suis en grande difficulté parce que je m'y suis peut-être trop fié. Ou peut-être ai-je simplement pensé que l'assurance qu'il me donnait était probablement juste, alors que malheureusement, ce n'était pas le cas."

"En phase terminale", le patient va bénéficier d'une chimiothérapie régionale

Actuellement, le père de famille, "en phase terminale", mène son combat contre le cancer dans un hôpital allemand. "Je savais ce qui allait arriver, mais je savais aussi que je n'avais pas l'argent", a-t-il indiqué à l’Irish Independent. C’est pourquoi sa femme a lancé une cagnotte GoFundMe pour contribuer au financement du traitement, qui devrait coûter plus de 120.000 €. Selon le journal, il va bénéficier d'une chimiothérapie régionale, une procédure innovante pour un contrôle tumoral efficace chez les personnes souffrant de cancer. L'objectif ? Prolonger la vie des patients et d'améliorer leur qualité de vie. "Les médecins ont bon espoir que tout soit terminé dans six semaines. Cela pourrait aussi prendre trois ou quatre cycles."

Interrogé par le Daily Mail, un porte-parole d'OpenAI rappelle que ses conditions d'utilisation précisent clairement que le logiciel n'est "pas destiné à être utilisé pour le traitement d'un quelconque problème de santé (…) Les équipes de sécurité de ChatGPT travaillent à réduire les risques et ont formé nos systèmes d'IA pour encourager les utilisateurs à consulter un professionnel. Vous ne devez pas vous fier aux résultats de nos services comme seule source de vérité ou d'informations factuelles, ni comme substitut à un avis professionnel."