Cancer du cerveau : avoir eu des traumatismes crâniens augmente les risques

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont comparé les dossiers de plus de 75.000 adultes ayant eu des lésions cérébrales traumatiques à celles.

L’étude a révélé un risque accru de développer une tumeur cérébrale maligne chez les adultes souffrant d’un traumatisme crânien modéré à sévère.

Il serait ainsi intéressant de surveiller les patients victimes de traumatisme crânien sur plusieurs années.

Selon l’institut du cerveau, environ 150.000 personnes sont victimes d’un traumatisme crânien chaque année en France, et environ un tiers d’entre elles sont prises en charge pour des lésions cérébrales. Et les conséquences de ces incidents ne se résumeraient pas à une hospitalisation, des maux de tête, des troubles cognitifs et moteurs ou encore à des paralysies.

Les personnes qui ont été victimes d’un traumatisme crânien font face à un risque accru de cancer du cerveau, selon des travaux du Mass General Brigham.

Les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open, le 25 août 2025.

Les traumatismes crâniens modérés et sévères lié à un risque accru de tumeurs cérébrales

Afin d’étudier les conséquences d’un traumatisme crânien sur le long terme, les chercheurs ont repris les dossiers de plus de 75.000 patients soignés pour ce type de trouble entre 2000 et 2024. L'équipe a réparti les participants en fonction de la gravité des traumatismes crâniens (léger ou modéré et sévère). Les causes des lésions cérébrales allaient des accidents de voiture aux chutes. Ils les ont ensuite comparé à un groupe témoin de même taille constitué de personnes n'ayant pas eu de traumatisme crânien.

Dans le groupe modéré et sévère, 0,6 % des malades (87 sur 14.944) ont développé une tumeur cérébrale dans les 3 à 5 ans suivant l’incident, un pourcentage plus élevé que celui du groupe témoin. “Les traumatismes crâniens légers, comme ceux causés par des commotions cérébrales, n'étaient pas associés à un risque accru de tumeur” précisent les auteurs dans leur communiqué.

Traumatisme crânien et cancer : il faudrait une surveillance sur le long terme

Pour les scientifiques, ces résultats sont inquiétants. "Nos travaux des cinq dernières années ont montré que le traumatisme crânien est une maladie chronique aux effets durables. Aujourd'hui, les preuves d'un risque potentiellement accru de tumeurs cérébrales malignes renforcent l'urgence de passer d'une guérison à court terme à une vigilance à vie", explique le co-auteur principal et auteur correspondant Dr Saef Izzy. "Parallèlement à nos résultats antérieurs établissant un lien entre traumatisme crânien et maladies cardiovasculaires, cela souligne l’importance d’une surveillance à long terme pour toute personne ayant des antécédents de traumatisme crânien", ajoute-t-il.

Toutefois, pas de panique, si vous avez eu un choc à la tête par le passé. "Bien que le risque de tumeur lié à un traumatisme crânien soit accru, le risque global reste faible", précise le Dr Sandro Marini qui a aussi travaillé sur cette recherche.

"La tumeur cérébrale est une maladie dévastatrice et souvent détectée à un stade avancé, ajoute-t-il. Nous avons désormais la possibilité de surveiller plus étroitement les patients atteints de traumatisme crânien."