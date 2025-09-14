Cancer : un édulcorant peut réduire l’efficacité des traitements

L'ESSENTIEL Chez les souris, les modifications du microbiome induites par le sucralose réduisent les taux d'arginine, essentielle au fonctionnement des lymphocytes T, altèrent le fonctionnement des cellules immunitaires, ce qui diminue l’efficacité de l'immunothérapie.

En revanche, l’administration de citrulline, métabolisée en arginine par l'organisme, restaure l'efficacité du traitement contre le cancer.

Des résultats similaires ont été observés chez les êtres humains atteints d'un mélanome avancé ou d'un cancer du poumon non à petites cellules et consommant du sucralose.

"La composition du microbiote intestinal est directement associée à la réponse aux immunothérapies contre le cancer. L'impact de l'alimentation sur le microbiote intestinal et les réponses immunitaires en aval contre le cancer reste incertain", ont indiqué des chercheurs de l’université de Pittsburgh (États-Unis). C’est pourquoi ces derniers ont mené une étude au cours de laquelle ils ont voulu savoir si les effets négatifs du sucralose, un substitut du sucre présent dans de nombreux produits dits "diététiques", sont liés à une perturbation des bactéries intestinales.

Cancer : le sucralose est lié à une survie plus courte et à des taux de réponse plus faibles

Pour les besoins des travaux, publiés dans la revue Cancer Discovery, l’équipe a modifié la composition du microbiome intestinal de souris. Elle a augmenté le nombre d'espèces bactériennes dégradant l'arginine, un acide aminé essentiel au fonctionnement des lymphocytes T, en particulier dans le cancer. Cela a réduit les taux de cet acide aminé dans le sang, le liquide tumoral et les selles. Ensuite, les animaux ont été exposés à du sucralose avant de bénéficier d’une immunothérapie par inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, comme l'anti-PD1, qui agit en augmentant l'activité des lymphocytes T afin qu'ils puissent tuer plus efficacement les cellules cancéreuses.

La consommation de l’édulcorant non nutritif courant a modifié la composition du microbiote, restreint le métabolisme et la fonction des lymphocytes T et limité la réponse à l'immunothérapie chez les rongeurs. Chez les souris souffrant d'adénocarcinome et de mélanome, la prise de sucralose a plus précisément entraîné des tumeurs plus volumineuses et une survie plus faible. Cependant, lorsque les auteurs ont administré aux souris nourries au sucralose de l'arginine ou de la citrulline, métabolisée en arginine par l'organisme, l'efficacité de l'immunothérapie a été restaurée.

"Ces observations ouvrent la possibilité de concevoir des prébiotiques"

Afin de savoir si les effets étaient similaires chez les êtres humains, les auteurs ont recruté 132 adultes atteints d'un mélanome avancé ou d'un cancer du poumon non à petites cellules ayant reçu un traitement anti-PD1 seul ou en association avec une chimiothérapie. Les patients ont rempli des questionnaires détaillés sur leur historique alimentaire, incluant des questions sur la fréquence de leur consommation d'édulcorants artificiels dans le café, le thé et les sodas light.

"Nous avons constaté que le sucralose entravait l'efficacité des immunothérapies pour divers types de cancer, stades et modalités de traitement. Ces observations ouvrent la possibilité de concevoir des prébiotiques, tels qu'une supplémentation nutritionnelle ciblée pour les patients consommant des niveaux élevés de sucralose", a déclaré Diwakar Davar qui espère lancer un essai clinique pour déterminer si les suppléments de citrulline affectent le microbiote intestinal et la réponse immunitaire antitumorale des patients.