Obésité : l'OMS ajoute les analogues du GLP-1 à sa liste des médicaments essentiels

L'ESSENTIEL L’OMS inscrit pour la première fois les analogues du GLP-1 sur sa liste des médicaments essentiels, mais uniquement pour les patients diabétiques de type 2 souffrant aussi d’obésité et d’une maladie cardiaque ou rénale chronique.

Face au coût de certains de ces traitements, l’OMS recommande de favoriser la concurrence des génériques pour faire baisser les prix.

Désormais, la liste de l’OMS compte 523 médicaments essentiels pour les adultes.

Pour la première fois, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit les analogues du GLP-1 à sa liste des médicaments essentiels. Mise à jour tous les deux ans, celle-ci permet d’orienter les achats, le remboursement et la planification des soins dans les 150 pays qui l’ont adoptée.

Les analogues du GLP-1 pour traiter l’obésité chez les patients diabétiques

Le glucagon-like peptide-1 (GLP-1) est une hormone sécrétée par l’intestin au moment de la digestion. Elle contrôle la glycémie en stimulant la libération d'insuline lorsque le taux de glucose dans le sang est élevé. C’est elle aussi qui, par son action sur les zones du cerveau qui contrôlent la prise alimentaire, augmente la sensation de satiété. Les médicaments analogues du GLP-1 ont donc une action similaire et favorisent la perte de poids.

Dans son communiqué, l’OMS rappelle que ces médicaments sont "utilisés comme traitement hypoglycémiant chez l’adulte atteint de diabète sucré de type 2 porteur d’une maladie cardiovasculaire ou d’une maladie rénale chronique diagnostiquée et atteint d’obésité (indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 kg/m2)”.

Mais certains analogues du GLP-1 ont un coût élevé. Face à cela, l’OMS recommande de "favoriser la concurrence des génériques pour faire baisser les prix et de rendre ces traitements disponibles au niveau primaire, en particulier dans les zones mal desservies, pour en élargir l’accès et améliorer les résultats en matière de santé”.

523 médicaments essentiels pour les adultes

La liste de l’OMS compte désormais 523 médicaments essentiels pour les adultes. Cette nouvelle mise à jour a aussi permis d’y ajouter de nouveaux traitements pour divers types de cancer ainsi que des médicaments contre le psoriasis, la mucoviscidose, l’hémophilie et les troubles hématologiques. "Les nouvelles éditions des listes des médicaments essentiels marquent une étape importante vers l’élargissement de l’accès à de nouveaux médicaments présentant des avantages cliniques avérés et susceptibles d’avoir un fort impact en termes de santé publique au niveau mondial”, a déclaré la Dre Yukiko Nakatani, sous-directrice générale chargée des systèmes de santé, de l’accès et des données de l’OMS.

Dans le monde, une personne sur huit était obèse en 2022 selon l’OMS. En France, chez les adultes 17,4 % des femmes étaient obèses en 2020 et 16,7 % des hommes. Mais certaines tranches d’âge sont plus touchées : entre 1997 et 2020, l’obésité chez les 18-24 ans a été multipliée par plus de 4, et par près de 3 chez les 25-34 ans, indique l’Assurance Maladie.

Depuis peu, en France, les médicaments analogues du GLP-1 peuvent être prescrits aux personnes obèses, mais à certaines conditions. "Nous rappelons que ces médicaments sont des traitements de seconde intention, en cas d’échec de la prise en charge nutritionnelle, et en association à un régime hypocalorique et à une activité physique”, indique l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans un communiqué. Autrement dit, ils ne doivent pas être pris à des fins esthétiques, mais uniquement chez les personnes obèses ou qui ont des problèmes de santé liés au surpoids.