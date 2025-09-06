Hyperthymésie : une adolescente possède une mémoire autobiographique hors normes

L'ESSENTIEL Une adolescente française de 17 ans présente une hyperthymésie, une mémoire autobiographique exceptionnelle.

Ses souvenirs sont organisés dans un “palais mental” structuré et elle peut aussi imaginer le futur de façon très détaillée.

Ce cas rare ouvre de nouvelles pistes de recherche sur le fonctionnement de la mémoire.

Êtes-vous capable de vous souvenir de toutes vos peluches d’enfance ? De votre première rentrée des classes ? Ou même de ce que vous faisiez il y a très exactement un an ? Questions difficiles pour la plupart d’entre nous, mais pas pour les personnes atteintes d’hypermnésie autobiographique. Celles-ci ont une mémoire exceptionnelle de leur vie, une capacité que l’on appelle aussi hyperthymésie.

Odeurs, paroles, dates, sentiments… La précision du souvenir vient des détails

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue publiée dans la revue Neurocase, des chercheurs de l’Institut du Cerveau et du laboratoire Mémoire, cerveau et cognition (LMC²), à Paris, décrivent les capacités de mémoire hors du commun d’une jeune fille française de dix-sept ans.

"Chez ces personnes, dites hyperthymésiques, les souvenirs sont soigneusement indexés par date, indique Valentina La Corte, enseignante chercheuse au sein du laboratoire Mémoire, cerveau et cognition de l’université Paris Cité, dans un communiqué. Certains pourront décrire avec précision ce qu’ils ont fait le 6 juillet 2002, et s’immerger de nouveau dans les émotions et sensations qui les ont accompagnés ce jour-là.” Les personnes hyperthymésiques se souviennent de quasiment tout et peuvent voyager mentalement dans le temps. Cette capacité est possible grâce aux détails que la plupart d’entre nous oublient mais qu'elles mémorisent : date, zone géographique précise, paroles, ambiances, odeurs, sentiments…

La jeune fille de 17 ans pouvait par exemple citer tous les jouets de sa collection de peluches, ainsi que leur provenance et les émotions qu’elles lui procuraient. Elle se souvenait aussi de la tenue qu’elle portait pour son premier jour d’école, du temps qu’il faisait et du regard de sa mère quand elle est entrée dans l'établissement. Tous les éléments pour se replonger dans le moment et le revivre.

Une mémoire rangée et classée

"Analyser ce fonctionnement cognitif atypique pourrait nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire autobiographique et les troubles neurologiques qui l’affectent”, souligne Laurent Cohen, neurologue et co-responsable du PICNIC Lab à l’Institut du Cerveau. Mais alors, comment fonctionne le cerveau de cette jeune fille ?

D’après les chercheurs, ses souvenirs biographiques sont rangés dans un "espace mental sophistiqué – une sorte de palais de la mémoire – qu’elle peut visualiser sur demande”. Dedans, tout est organisé "par thème [familles, amis, objets de l’enfance, vacances, NDLR] et par ordre chronologique dans des classeurs, eux-mêmes disposés dans une pièce au plafond très bas qu’elle appelle "la salle blanche”. La jeune fille a trois autres pièces mentales, associées à des émotions spécifiques : une "chambre froide”"(pour apaiser sa colère), une "pièce à problèmes" et une "salle militaire", en lien avec son père qui travaille dans la défense. Mais cette précision ne concerne pas que le passé. La jeune fille est aussi capable de voyager mentalement dans le futur. En effet, les scientifiques ont découvert qu’elle pouvait imaginer des informations temporelles, spatiales et perceptuelles très précises et ainsi se projeter par la pensée dans l’avenir.

"Il est difficile de généraliser les observations sur l’hyperthymésie, car elles reposent sur quelques cas seulement, conclut Valentina La Corte. Est-ce que le vieillissement affecte les souvenirs de ces personnes ? Leurs capacités de voyage mental dépendent-elles de leur âge ? Peuvent-elles apprendre à contrôler l’accumulation des souvenirs ? Nous avons de nombreuses questions et tout reste à découvrir. Une voie de recherche passionnante s’ouvre devant nous.”