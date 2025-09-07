Pourquoi parler tout seul n'a rien à voir avec la folie

L'ESSENTIEL Parler tout seul est souvent associé, à tort, à une pathologie mentale.

Cela permet au contraire de mieux structurer sa pensée et de mémoriser ce que l'on apprend.

Parler tout seul est aussi une soupape qui permet d'exprimer ce que l'on pense sans être sous l'effet du contrôle de soi.

Beaucoup s’étonnent de se surprendre à parler seul, parfois à voix basse, parfois en pensant tout haut. Souvent associé, à tort, à une pathologie mentale, ce comportement joue en réalité un rôle essentiel pour prendre soin de notre santé mentale.

Parler seul permet de clarifier ses pensées

Qui n’a jamais parlé à voix haute en cherchant ses clés, en jouant à un jeu de société ou en lisant un texte ? Ce type de parole spontanée illustre parfaitement la fonction d’organisation du langage : en verbalisant ses idées, on les rend plus claires et plus accessibles à la mémoire.

Si, en répétant des informations à voix haute, on retient mieux ce que l’on apprend, c’est parce que le langage agit comme un projecteur qui éclaire notre pensée et lui donne de la structure. Parler seul n’est donc pas un signe de confusion ou de maladie mentale, mais au contraire une façon de réduire la confusion.

Une soupape émotionnelle naturelle

Au-delà de la concentration, parler seul aide aussi à traverser des émotions intenses. Se dire à voix haute "je suis en colère" ou "ça va aller" permet de déposer une émotion dans un cadre plus supportable.

Que l’on soit adulte ou enfant, formuler à voix haute ce que l’on ressent permet de s’apaiser, que ce soit après une dispute, face à un stress ou dans un moment de tristesse. Cette soupape de sécurité naturelle permet de retrouver un équilibre intérieur sans forcément attendre une aide extérieure.

Un allié du bien-être

Nous avons pourtant tous et toutes tendance à culpabiliser ou à cacher ce comportement, car la société valorise le contrôle de soi et laisse entendre qu’un dialogue intérieur audible serait synonyme de "faiblesse". Pourtant, se parler à soi-même est au contraire une ressource intime, gratuite et toujours disponible, qui permet de mieux se connaître.

N’hésitez pas à utiliser ce coach bienveillant qui vous encourage, vous donne confiance et vous permet de trouver des solutions. Plutôt que de craindre le regard des autres, accueillez cette pratique comme un allié du quotidien.

En savoir plus : "Coacher les émotions : Colère, peur, tristesse, joie...", de Daniel Chernet.