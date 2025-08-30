Vivre près de l’océan améliore l’espérance de vie

L'ESSENTIEL Les habitants du bord de mer vivent en moyenne une année de plus que les autres.

Cela pourrait être lié à la meilleure qualité de l'air, aux températures plus douces et aux nombreuses possibilités de loisir.

La proximité de la mer améliore également la santé mentale et la santé en général.

Vivre en bord de mer est bon pour la santé. Selon une étude de l’université de l’Ohio aux États-Unis, les habitants des régions côtières ont une espérance de vie supérieure d’un an voire plus, en comparaison à la moyenne américaine. Les résultats sont parus dans la revue Environmental Research.

Pourquoi les habitants du bord de mer vivent plus longtemps ?

Ces chercheurs ont analysé différentes données démographiques issues de plus de 66.000 zones de recensement aux États-Unis. Ils ont ensuite comparé les résultats en fonction de la proximité des cours d’eau et des mers. Pour ce dernier facteur, le critère retenu était d’habiter à moins de 50 kilomètres de l’océan. "Globalement, les habitants des zones côtières vivaient un an ou plus par rapport à la moyenne nationale de 79 ans, et ceux vivant dans des zones plus urbaines, près de rivières et de lacs intérieurs, risquaient de mourir vers 78 ans, explique Jianyong Jamie Wu, auteur principal de ces travaux. L'espérance de vie des habitants des zones côtières est probablement plus longue grâce à divers facteurs interdépendants."

L'expert suggère que les températures plus douces, la meilleure qualité de l'air, les nombreuses opportunités de loisirs, les transports plus faciles, la moindre vulnérabilité à la sécheresse et des revenus plus élevés pourraient expliquer ces différences. En ce qui concerne l’espérance de vie inférieure des personnes qui habitent près des cours d’eau et des lacs, les chercheurs ont plusieurs hypothèses. "La pollution, la pauvreté, le manque d'opportunités sûres pour pratiquer une activité physique et un risque accru d'inondation sont probablement à l'origine de ces différences", estime Yanni Cao, chercheur postdoctoral ayant participé à l'étude.

Santé : les multiples bienfaits de l’océan

D’autres recherches scientifiques ont démontré les effets positifs de la vie en bord de mer. En 2023, des chercheurs de l’université de Vienne ont constaté que les habitants des zones côtières sont en meilleure forme. Ils ont interrogé plus de 15.000 personnes, issues de 14 pays européens, sur leur santé. "Bien que les associations soient relativement petites, vivre à proximité et surtout visiter la côte peut avoir des effets substantiels sur la santé de la population", concluent-ils.

D’autres travaux ont démontré que la proximité de l’océan peut être bénéfique pour la santé mentale. En 2022, l’hebdomadaire anglophone New Scientist consacrait un numéro aux bienfaits de la "thérapie bleue". Ainsi, passer du temps près de l’eau améliorerait aussi notre état psychologique.