Les promenades au bord de l’eau sont bonnes pour notre santé

L'ESSENTIEL Marcher au bord de l'eau est bénéfique à la fois sur l’humeur, la vitalité et la santé mentale.

À long terme, les promenades à proximité directe d'un point d'eau aurait des bienfaits sur notre santé cardiovasculaire.

L’été est là et, pour de nombreux Français, il rime avec du temps passé au bord de l'eau, que ce soit à la plage, près d’un lac, d’une rivière ou d’un canal. Un choix judicieux pour la santé selon une nouvelle étude réalisée par l’Institut de Barcelone, dans le cadre du projet BlueHealth, qui conclut que se promener au bord d’un point d’eau est bon pour notre santé. Les chercheurs ont publié leurs résultats dans la revue Environmental Research.

Une amélioration instantanée de notre santé mentale

Pour conclure sur les bienfaits d’une promenade au bord de l’eau, les chercheurs ont analysé les comportements de 59 adultes en mesurant leur tension artérielle et leur fréquence cardiaque avant et après chaque activité. Ces derniers ont également dû remplir un questionnaire évaluant leur bien-être et leur humeur. La première semaine, les volontaires ont passé 20 minutes chaque jour à marcher le long d’une plage de Barcelone. La semaine suivante, ils ont marché pendant le même laps de temps dans une rue de la ville, loin de la mer. La troisième semaine, ils se sont reposés.

Les résultats de ces analyses ont conduit les chercheurs à conclure sur les bienfaits de la promenade au bord de l’eau, à la fois sur l’humeur, la vitalité et la santé mentale des participants. “Nous avons constaté une amélioration significative du bien-être et de l'humeur des participants immédiatement après leur promenade dans l'espace bleu, par rapport à la marche en milieu urbain ou au repos”, a déclaré Mark Nieuwenhuijsen, directeur de l'urbanisme, de l'environnement et d’Initiative Santé à ISGlobal et coordinateur de l'étude.

De possibles effets cardio-vasculaires positifs à long terme

Pour cette étude, les chercheurs n’ont évalué que les bienfaits d’une balade au bord d’un point d’eau qu’à court terme. Cela pourrait bien avoir d’autres effets positifs à long terme. “Nous avons évalué les effets immédiats d'une courte promenade le long d'un espace bleu, a rapporté la chercheuse d'ISGlobal, Cristina Vert, autrice principale de l'étude. Une exposition continue et durable à ces espaces pourrait avoir des effets positifs sur la santé cardiovasculaire que nous n'avons pas pu observer dans cette étude. Nos résultats montrent que les bienfaits psychologiques de l'activité physique varient selon le type d'environnement où elle est pratiquée et que les espaces bleus sont meilleurs que les espaces urbains à cet égard.”

Ces résultats ont conduit les chercheurs à plaider pour le développement des espaces à proximité de l’eau ou des espaces verts. Des études antérieures ont montré les bienfaits des espaces verts sur notre santé mentale et que ceux-ci se maintiennent sur plusieurs années. Une autre étude a montré que grandir dans des espaces verts peut favoriser le développement cérébral des enfants.