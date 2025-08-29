Presbytie : des gouttes pour soigner ce trouble de la vision ?

L'ESSENTIEL Un collyre, appelé Vizz, pour traiter la vision de près floue en cas de presbytie a été validé par la Food Drug Administration (FDA).

Dans les recherches testant le produit, une amélioration de la vision de près en 30 minutes et jusqu'à 10 heures a été constatée.

"Aucun effet indésirable grave lié au traitement n'ayant été observé au cours des plus de 30.000 jours de traitement des trois essais."

Lorsque la capacité d’accommodation, à savoir la mise au point visuelle, diminue progressivement, on parle de presbytie. Chez les 20 millions de Français qui en souffrent, la vision rapprochée est ainsi de plus en plus floue, alors que la vision éloignée demeure inchangée. D’après l’hôpital Rothschild, ce trouble oculaire ne peut être prévenue ou retardée, car il s’agit d’un processus naturel. "Avec l’âge, l’élasticité du cristallin se réduit, limitant la capacité de l’œil à effectuer la mise au point. Son pouvoir d’accommodation diminue progressivement pendant une quinzaine d’années, avant de se stabiliser vers 55-60 ans." Néanmoins, la presbytie peut être corrigée par l’addition de verres convexes ou des lentilles spéciales (multifocales).

Presbytie : des gouttes ayant des propriétés cholinergiques et un effet sténopique

Récemment, un nouveau produit permettant de soigner ce trouble de la vision a été approuvé par la Food Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Il s’agit d’un collyre, appelé Vizz, développé par la firme pharceutique Lenz Therapeutics. Ce dernier contient 1,44 % d'acéclidine dans un flacon à usage unique. Son "mécanisme d'action différencié est un myotique (une substance capable de provoquer une contraction de la pupille de l'œil appelée myosis) principalement sélectif de la pupille qui interagit avec l'iris, avec une stimulation minimale du muscle ciliaire. Vizz contracte le sphincter de l'iris, créant un effet sténopé et permettant d'obtenir une pupille de moins de 2 mm, augmentant ainsi la profondeur de champ et améliorant significativement la vision de près sans provoquer de décalage myopique", explique l’entreprise dans un communiqué.

Afin de l’utiliser, il convient d’instiller une goutte dans chaque œil, attendre 2 minutes, puis instiller une seconde goutte dans chaque œil une fois par jour, à partir du même flacon unidose. D’après la FDA, les lentilles de contact doivent être retirées avant l’utilisation du collyre et peuvent être remises 10 minutes après l'instillation. Si plusieurs produits ophtalmiques topiques sont utilisés, les administrations doivent être espacées d'au moins 5 minutes. "Les myotiques peuvent provoquer des spasmes accommodatifs. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si votre vision est trouble (par exemple, vision floue). Les patients peuvent ressentir une vision temporairement terne ou sombre. Soyez prudent lors de la conduite de nuit et d'autres activités dangereuses en cas de faible luminosité."

Un collyre contre la presbytie efficace jusqu'à 10 heures

Pour vérifier la sécurité et l’efficacité de ces gouttes à utiliser quotidiennement, trois essais cliniques ont été menés. Après avoir eu recours à ce collyre pendant 42 jours ou six mois, les patients presbytes ont vu leur vision de près s’améliorer en 30 minutes et jusqu’à 10 heures. Selon les résultats, le produit a été bien toléré. "Aucun effet indésirable grave lié au traitement n'ayant été observé au cours des plus de 30.000 jours de traitement des trois essais." Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés par les participants étaient une irritation, une vision trouble et des maux de tête. "La majorité des effets indésirables étaient légers et transitoires."

"Cette approbation par la FDA représente un changement radical dans les options thérapeutiques pour des millions de personnes frustrées et confrontées à la perte inévitable de leur vision de près liée à l'âge", a déclaré Marc Bloomenstein, chercheur clinique qui a mené des recherches sur le produit Vizz. D’après Lenz Therapeutics, des échantillons sont attendus aux États-Unis dès octobre 2025 et le produit devrait être largement commercialisé d'ici la fin d’année.