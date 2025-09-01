Troubles auditifs : ils peuvent être un symptôme de diabète

L'ESSENTIEL La perte d'audition peut être un symptôme du diabète de type 2, les personnes souffrant de cette affection ont deux fois plus de chances d'avoir des problèmes auditifs que les autres.

Le diabète de type 2 peut également entraîner d'autres problèmes comme des infections de l'oreille ou des acouphènes.

Certaines précautions sont à prendre, comme ne pas utiliser de coton-tiges ou porter des bouchons d'oreille lors de la baignade.

Selon le Ministère de la santé, environ quatre millions de personnes souffrent de diabète de type 2 en France. Ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé car de nombreux patients ignorent leur pathologie. En effet, les symptômes du diabète de type 2 peuvent se confondre avec ceux d’autres affections. Dans le Daily Mail, Rob Ormerod, audiologiste, révèle que les troubles de l’audition peuvent être un signe de la maladie.

Le lien entre diabète de type 2 et problèmes auditifs

"Les niveaux élevés et faibles de sucre dans le sang auxquels sont confrontés les diabétiques peuvent avoir un impact sur la circulation sanguine et endommager les vaisseaux sanguins de votre oreille interne, affectant les signaux nerveux reçus par votre oreille", indique ce spécialiste au média britannique. Il estime que les personnes atteintes de diabète ont deux fois plus de risque de perte auditive que les personnes n'en souffrant pas.

Les différents effets du diabète sur la santé auditive

"La perte auditive peut être difficile à détecter car elle a tendance à se produire progressivement, mais si vous avez du mal à suivre des conversations et que vous constatez que vous augmentez le volume de vos appareils, cela peut être dû à une détérioration de votre audition", explique-t-il. Le spécialiste ajoute que la maladie peut également avoir d’autres conséquences sur les oreilles. "Les diabétiques sont plus susceptibles de contracter des infections de l'oreille, précise l’audiologiste. Cela est dû à une réduction du flux sanguin vers vos oreilles, ce qui peut à son tour réduire la force de votre système immunitaire et votre capacité à combattre les infections." Les acouphènes, ces bourdonnements que l’on entend même dans un environnement silencieux, peuvent aussi être provoqués par le diabète. "L'oreille interne, ou cochlée, dépend de l'oxygène et de la glycémie pour fonctionner efficacement, ajoute-t-il dans le Daily Mail. Le diabète ayant un impact direct sur les niveaux de glucose dans le sang en raison de niveaux anormaux d'insuline, cela peut avoir un effet sur la cochlée et entraîner des acouphènes."

Diabète de type 2 : les conseils pour protéger ses oreilles

Afin de limiter le risque de problèmes auditifs, l'audiologiste donne plusieurs conseils. D’abord, il rappelle qu’il ne faut pas utiliser des coton-tiges pour nettoyer ses oreilles, car ils créent des bouchons de cérumen et peuvent abîmer les tympans. Il recommande également le port de bouchons d’oreille lors de la baignade afin de réduire le risque d’infection auditive. En cas de symptôme de perte auditive ou de trouble de l’audition, il est nécessaire de consulter un professionnel de santé.