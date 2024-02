Acouphènes, perte auditive : des médicaments pour prévenir ces troubles causés par le bruit

L'ESSENTIEL La perte auditive induite par le bruit est due à des lésions cellulaires dans l'oreille interne associées à un excès de zinc flottant.

Des expériences menées sur des souris ont montré que, grâce aux médicaments piégeant l'excès de zinc, elles étaient moins sujettes à une baisse de l’audition.

Désormais, les scientifiques développent un traitement afin de le rendre disponible pour prévenir la perte de l’acuité auditive.

Après avoir été exposés à des bruits forts lors d’un concert, certaines personnes constatent une diminution de leur capacité à percevoir les sons, d’autres entendent des bourdonnements ou des sifflements générés spontanément dans la voie auditive, sans qu’ils proviennent de l’extérieur. La perte auditive et les acouphènes affectent la qualité de vie des adultes touchés. Ainsi, des scientifiques de l'université de Pittsburgh (États-Unis) ont voulu en savoir plus sur la biologie de l'audition.

Perte auditive : des lésions cellulaires dans l'oreille interne associées à un excès de zinc flottant

Dans une étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, ils ont tenté de déterminer les mécanismes biologiques de la perte de l’acuité auditive et des acouphènes afin de favoriser le développement de traitements efficaces et peu invasifs à l'avenir. Pour les besoins des travaux, l’équipe a mené des expériences sur des souris et sur des cellules isolées de l'oreille interne.

Selon les recherches, quelques heures après avoir été exposés à un bruit fort, le niveau de zinc de l'oreille interne des rongeurs augmentait significativement. L'exposition à un bruit fort entraînait une forte libération de zinc, un minéral essentiel au bon fonctionnement cellulaire et à l'audition, dans l'espace extracellulaire et intracellulaire. Cela provoquait des dommages cellulaires et perturbait la communication normale de cellule à cellule.

Des médicaments piégeant l'excès de zinc aident à restaurer l'audition

Ensuite, les auteurs ont constaté que les médicaments agissant comme des éponges moléculaires piégeant l'excès de zinc pouvaient aider à restaurer l'audition perdue. S'ils étaient administrés avant une exposition attendue à un son fort, ils pouvaient aussi protéger contre la perte auditive. Face à ces résultats prometteurs, les chercheurs mettent actuellement au point un traitement qui sera testé dans le cadre d’essais précliniques de sécurité dans le but de le rendre disponible en tant qu'option simple et en vente libre pour prévenir la perte d'audition.